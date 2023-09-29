快訊

「太倒胃口」 高雄消費者投訴中秋烤肉買到好市多發臭肉

國巨董事長陳泰銘拍賣「史上最貴」2.5萬瓶藏酒！總價估逾16億元

「第一個沒有李玟」的中秋節 二姊李思林感嘆：月亮不圓了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山明起封兩天 玉山主群峰線郡大林道將先後整修封閉

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
郡大林道1.8K新增崩塌位置危及林道安全，11月6日起實施道路封閉一個月。圖／南投林業分署提供
郡大林道1.8K新增崩塌位置危及林道安全，11月6日起實施道路封閉一個月。圖／南投林業分署提供

因應今年颱風及豪大雨事件頻繁，致使林道新增多處崩塌地點，玉山國家公園南投林業署分別進行災後修復各林道，執行步道邊坡落石移除、清理與步道維修等相關工作，玉管處表示，9月30日起至10月1日止，將暫停玉山主、群峰線入園活動兩天；而郡大林道將於11月6日起實施道路封閉一個月，實施全線封閉施工，將停發入山證申請。

玉山國家公園表示，颱風過後，管理人員發現部分步道路段有出現落石堆積或基礎不穩等狀況，因而公告明天起暫停排雲山莊、圓峰宿營地、荖濃溪營地，以及塔塔加登山口（往玉山主群峰線及楠溪林道）人園，同時暫停受理住宿及通行生態保護區如玉山主、群峰線的入園活動，9月30日起至10月1日止，為期2天。

林業保育署南投分署指出，10月起辦理「112年郡大林道33K林道修復及邊坡整治工程」，因而公告今年11月6日起至12月9日止，進行郡大林道道路封閉1個月，相關道路封閉資訊，已提供給南投縣政府警察局及信義分局等相關單位，停發入山證申請。同時，林業保育署南投分署也會在郡大林道入口處張貼公告，並於網站上提供相關交通資訊，提醒用路人注意。

南投林業分署表示，目前將就林道里程3.9K、5K、14.5K及33K四區段進行改善工程，施工期間除考量施工品質及道路安全之必要性，全線道路封閉外，也配合工作項目採取定時放行管制，建議民眾在安排登山行程時，避開施工時段，以消除行程的不確定因素。

玉山國家公園公告明天起暫停排雲山莊、圓峰宿營地、荖濃溪營地，以及塔塔加登山口（往玉山主群峰線及楠溪林道）人園活動。圖／玉管處提供
玉山國家公園公告明天起暫停排雲山莊、圓峰宿營地、荖濃溪營地，以及塔塔加登山口（往玉山主群峰線及楠溪林道）人園活動。圖／玉管處提供
郡大林道14.5K下邊坡路基掏空與路寬不足情況，是林道封閉改善一個月的原因。圖／南投林業分署提供
郡大林道14.5K下邊坡路基掏空與路寬不足情況，是林道封閉改善一個月的原因。圖／南投林業分署提供

玉山國家公園 南投 落石

延伸閱讀

南投重陽節敬老禮金下周起發放 受惠人數近十萬

玉山ESG永續倡議行動 蔡英文：提升競爭力刻不容緩

民選總統有「玉山魔咒」？歷任無人攻頂 他曝「2位參選人」登玉山照

112年國慶酒來了！「OMAR、玉山高粱」國慶限定版開搶

相關新聞

小犬颱風最快這天生成 粉專：靠近影響台灣機率上升中

中秋連假過後要注意颱風發展，菲律賓東方海面到關島一帶有一個熱帶擾動低壓，中央氣象署氣象預報員林定宜今天說，未來有發展為熱...

北市5年15起瓦斯罐氣爆 中秋烤肉注意卡式爐使用事項

今天是中秋節，許多民眾準備晚上在家烤肉，台北市消防局提醒，烤肉最常使用到包括木炭、火種、打火機及噴槍等物品，有時為求快速...

獨／9月至今只有海葵颱風生成 氣象署：可能創歷史新低

中央氣象署表示，菲律賓東方海面靠近關島一帶區域目前有一個熱帶擾動低壓，未來有發展為熱帶性低氣壓，最快可能在中秋連假期間生...

地下美食街點餐掃QR Code卻沒網路 裕隆城惹民怨

新北市新店區裕隆城昨開幕，試營運至今人潮滿滿，但商場地下室為美食街，地下層收訊不佳，民眾抱怨「餐廳要掃QR CODE點餐...

中秋節國道上午3車禍塞爆 下午7大地雷路段

今天為中秋節連假首日，高速公路局表示，今天上午國道共發生3起事故，雖均已盡速排除，仍導致車輛回堵影響整體車流，預估下午重...

氣象署1張圖看中秋賞月指數 關注下周是否颱風生成影響台灣

今天是中秋節，也是中秋連假首日。中央氣象署氣象預報員林定宜說，中南部今晚可欣賞皎潔明月，其他地區可能要雲縫中碰運氣。下周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦