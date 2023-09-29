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玉山明起封兩天 玉山主群峰線郡大林道將先後整修封閉
因應今年颱風及豪大雨事件頻繁，致使林道新增多處崩塌地點，玉山國家公園及南投林業署分別進行災後修復各林道，執行步道邊坡落石移除、清理與步道維修等相關工作，玉管處表示，9月30日起至10月1日止，將暫停玉山主、群峰線入園活動兩天；而郡大林道將於11月6日起實施道路封閉一個月，實施全線封閉施工，將停發入山證申請。
玉山國家公園表示，颱風過後，管理人員發現部分步道路段有出現落石堆積或基礎不穩等狀況，因而公告明天起暫停排雲山莊、圓峰宿營地、荖濃溪營地，以及塔塔加登山口（往玉山主群峰線及楠溪林道）人園，同時暫停受理住宿及通行生態保護區如玉山主、群峰線的入園活動，9月30日起至10月1日止，為期2天。
林業保育署南投分署指出，10月起辦理「112年郡大林道33K林道修復及邊坡整治工程」，因而公告今年11月6日起至12月9日止，進行郡大林道道路封閉1個月，相關道路封閉資訊，已提供給南投縣政府警察局及信義分局等相關單位，停發入山證申請。同時，林業保育署南投分署也會在郡大林道入口處張貼公告，並於網站上提供相關交通資訊，提醒用路人注意。
南投林業分署表示，目前將就林道里程3.9K、5K、14.5K及33K四區段進行改善工程，施工期間除考量施工品質及道路安全之必要性，全線道路封閉外，也配合工作項目採取定時放行管制，建議民眾在安排登山行程時，避開施工時段，以消除行程的不確定因素。
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