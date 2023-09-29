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獨／9月至今只有海葵颱風生成 氣象署：颱風數量可能創歷史新低

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獨／9月至今只有海葵颱風生成 氣象署：可能創歷史新低

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
圖為海葵颱風影響台灣時，高雄輕軌凱旋站周圍路段淹水不退，有車子已泡在水中，警方冒雨拉起封鎖線警戒。記者石秀華／翻攝
圖為海葵颱風影響台灣時，高雄輕軌凱旋站周圍路段淹水不退，有車子已泡在水中，警方冒雨拉起封鎖線警戒。記者石秀華／翻攝

中央氣象署表示，菲律賓東方海面靠近關島一帶區域目前有一個熱帶擾動低壓，未來有發展為熱帶性低氣壓，最快可能在中秋連假期間生成第14號颱風「小犬」。氣象署也說，往年9月平均會生成5、6個颱風，今年截至目前只有月初的1個海葵颱風，若小犬生成時間已橫跨到10月，將創下1958年有紀錄以來，9月最少颱風數的紀錄。

氣象署預報員林定宜表示，若熱帶擾動低壓生成颱風「小犬」，有路徑預測下周一、周二靠近台灣附近或通過巴士海峽，但以往秋颱路徑變化多端，距離台灣多近仍要視太平洋高壓強度，都還有很大不確定性。

林定宜也說，往年9月平均都會生成5、6個颱風，今年截至目前只有9月初的海葵颱風，比氣候平均值低很多。若小犬颱風生成時間已經橫跨到10月，就代表今年9月僅1個颱風，創下1958年有紀錄以來最少個數；若小犬颱風在9月就生成，共2個颱風也創1986年以來最少個數。

他表示，影響颱風數量原因有很多，可能是反聖嬰轉聖嬰年緣故，也可能是全球暖化，無法歸咎於單一特定原因。

他也提醒，今、明兩天水氣增多，降雨區域主要在基隆北海岸、東北部地區，雨勢比較持續且明顯，可能會有局部較大雨勢發展機會。其次是桃園以北、花東地區不定時短暫陣雨。午後新竹以南地區、中南部地區可能會有局部短暫雷陣雨出現。

今年9月截至目前僅1個海葵颱風生成。圖／氣象署網站
今年9月截至目前僅1個海葵颱風生成。圖／氣象署網站

海葵颱風 氣象署 秋颱

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