這種蜂蜜你沒吃過 抗氧化力是荔枝龍眼蜜的6到10倍

蕎麥是近年來秋裡作新興的輪替作物，除為糧食生產或同時也是良好蜜源綠肥植物，農業部苗栗區農業改良場研究證實，蕎麥花蜜源豐富可生產商品蜂蜜，蕎麥蜂蜜清除自由基抗氧化確效約為龍眼蜂蜜的6倍、荔枝蜂蜜的10倍，為機能性極強的新興特殊蜂蜜。

苗栗農改場呂秀英場長表示，天然蜂蜜成分有醣類、維生素B2與B6、礦物質及有機酸等營養元素，不但能補充人體所需營養，並有清除自由基與抑菌等機能性，是可入菜及百搭的四季美味食材。苗栗農改場研究團隊測試多種台灣特色蜂蜜，發現原本有獨特風味的蕎麥蜂蜜清除自由基抗氧化力遠高於龍眼蜂蜜與荔枝蜂蜜，並含有豐富的類黃酮與多酚類等植化素，其抑制金黃色葡萄球菌生長效果也媲美龍眼蜂蜜、荔枝蜂蜜及烏桕蜂蜜等商品蜂蜜。

她表示，蕎麥屬於耐旱作物，適合休耕期轉作，利於地力休養，又可抑制雜草生長。蕎麥含有維他命B1、B2及菸鹼酸等豐富的營養並含有保健血管的機能性的芸香苷，111年全台栽培面積約有720公頃，收成後可作蕎麥粉與蕎麥麵等加工品。

苗栗改良場藉由研究新發現，建議農民可利用冬季休耕期種植蕎麥，在播種後約25天開花，潔白爛漫的花海有如落雪，是網美拍照的絕佳背景，花期約維持一個月，大面積蕎麥花海頗具觀光遊憩價值。

而蕎麥盛花時花蜜豐富，是蜜蜂喜愛的蜜源植物，秋冬裡作種植約11月至12月開花，能幫助蜜蜂度過缺乏蜜源的冬季，泌蜜量多時甚至可採收商品蜂蜜，台灣目前栽培面積尚不足大量生產蕎麥蜂蜜，期能友善蜜蜂並生產高抗氧化特色蜂蜜，同時提供消費者遊憩場所及健康蕎麥產品，創造多贏的局面。