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同一杯飲料「想到時喝一兩口」恐加速細菌繁殖蛀牙風險

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
常把含糖飲料放久喝，恐讓口內環境成酸性狀態，增加蛀牙風險。本報資料照片
常把含糖飲料放久喝，恐讓口內環境成酸性狀態，增加蛀牙風險。本報資料照片

常把含糖飲料放久喝，小心增加蛀牙風險。因攝取飲料中若含糖分，將導致口中pH值長期處於較低狀態，加速牙齒去礦化（脫鈣），造成蛀牙。高雄醫學大學口腔衛生學系副教授劉秀月說，除每日應刷牙2次、使用牙線、每半年找牙醫報到外，減少甜食的攝取是關鍵，才能維持個人口腔及牙齒健康。

台灣民眾普遍口腔衛生差，蛀牙率逼近90%。再加上飲食普遍精緻，甜點、麵包、咖啡與手搖飲也多，不少民眾內用或外帶飲品習慣慢慢喝，久而久之在下次看牙醫時，常被告知又蛀牙了。

劉秀月指出，要出現蛀牙需有牙齒、細菌、食物及時間四要素缺一不可，若沒有注意口腔清潔，蛀牙可能在半年至一年內形成，速度因人而異。

而民眾常愛喝的汽水、全糖奶茶與果汁只要甜度愈高，讓口腔pH值變酸的強度愈強。劉秀月說，當口中酸鹼值降至pH5.5以下，就會造成齒質被破壞，形成蛀牙。而口水本身雖在20至30分鐘區間會開始「自淨」口腔，但若先前下肚的食物或飲料糖分愈高，藉口水要恢復口中酸性的時間就愈長。如相比給小孩喝牛奶，若改為提供調味乳則口腔自淨時間則會拉長。

劉秀月表示，透過「史蒂芬曲線」（Stephan Curve）可發現，一般人口內pH值一天內會隨著早餐、午餐、晚餐三餐起伏，從吃飯前的中性（約pH值7）變成吃飯後的酸性（約pH值5）。如飯後又買含糖飲料，且未一次喝完而是「想到時喝一口兩口」，就會導致口腔內酸性環境要恢復中性時，又再度變成酸性狀態，加速口內細菌繁殖與侵蝕牙齒的速度。

為維護民眾口腔健康，劉秀月建議民眾飲食應維持規律，減少攝取甜食及含糖飲料的頻率，買了就要盡快食用完畢，才能避免製造細菌喜歡的環境，保護牙齒。此外，民眾在選購牙膏時，一般應選擇包裝上標示含氟量1000ppm以上的產品，若為蛀牙高風險群，則建議使用含氟量1350ppm的產品，以促進琺瑯質（牙釉質）再礦化避免蛀牙。

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