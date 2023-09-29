大台北東部偶雨 吳德榮：下周颱風生成機率高 這3天影響最大

今天中秋節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨北海岸、大台北已有局部短暫雨。

吳德榮說，中秋連假天氣受到微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨的機率，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨。西半部白天仍偏熱，周日北台灣稍轉涼；今天北部24至36度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至34度。

吳德榮說，下周一北台灣雨後多雲，花東有局部雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨；下周二水氣減少、各地晴朗穩定；下周一、二各地早晚偏涼。下周三水氣漸增，北部、東半部轉雨；下周四、五迎風面雨勢大，背風面亦有明顯降雨。

吳德榮表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動發展成颱的機率高，其系集平均路徑偏西進行，穿過巴士海峽，下周三至周五影響最大，但影響程度與其有多靠近陸地及其當時強度有關。

他表示，最新美國（GEFS）系集模式模擬則顯示，熱帶擾動除了偏西進行的的機率外，在距離呂宋島東方約1000里處，亦有向北迴轉遠離的機率。此皆為10天內的系集模擬，完整反映其不確定性，應持續觀察模式的調整，勿急下定論。