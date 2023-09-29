健康你我他／退休努力圓夢 繼續追求新知

去年退休力是好奇海豚，今年是翩翩蝴蝶，退休生活與其是遨遊海洋的海豚，寧願是自由飛翔的蝴蝶。

五項核心能力中，「社會連結」準備最不足，比起疫情期間的鬱卒，缺乏人與人的互動，現在已進步很多，最讓我津津樂道的是「活躍好學」，「活到老學到老」已奉為圭臬。

非常喜歡「隱形的翅膀」這首歌，歌詞的意境似乎是我一生的寫照。不去想他們擁有美麗的太陽，我看見每天的夕陽也會有變化，所以我的退休生活，不羨慕別人多采多姿，我要的是有變化的生活，就像是一隻翩翩飛翔的蝴蝶，終於看到所有夢想都開花。

讀小學時，曾有三個願望：當歌星、作家和老師。後來一輩子當老師直到退休，但是歌星和作家夢不曾忘懷，教職退休後，知道不是唱歌的料，卻憑藉著興趣，終於會唱了幾首歌曲；至於作家，則是不斷的苦練，學習投稿，退休後有幾篇文章刊登在報紙副刊。人的一生有很多夢想可以去一步一步的完成，只要有夢想，退休生活會很精彩的。

年輕時要努力累積退休資本，投資自己，退休後才會有足夠的退休力。退休並不是遊山玩水，而是要不斷的進修，雖然已經退休，依然追求新知，據說AI很厲害，也會買幾本書，慢慢的看，所以會使用ChatGPT，現在正在練習Midjourney，樂趣無窮。