健康主題館／留意三高 8招護心

●每22分鐘就有1人死於心臟病

●三高異常者平均4年罹患心血管疾病

心臟疾病高居國人十大死因第二位，年增率8.3%，死亡人數不斷上升。據衛福部統計，111年有2.3萬人死於心臟疾病，平均每22分鐘就有1人因心臟病死亡。今天是「世界心臟日」，國健署以「用『心』懂『心』（Use heart, Know heart）」為主題，提出「護心」8招，從改變生活習慣做起，讓身體健康有「好心」，並且延年益壽。

高血壓、高血糖、高血脂的三高患者，未來得到心臟疾病的風險比一般人高。國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳表示，根據三高個案調查追蹤資料顯示，代謝症候群有高血壓、高血糖、高血脂者，後續罹患心血管疾病的時間分別為4.1年、3.9年、4.5年，提醒民眾應特別注意個人的三高數值。

定期健檢 慢性病風險評估

依據國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，只有6成7的民眾知道自己有血糖或者血壓異常，僅2成3的民眾知道自己的血脂異常。國健署署長吳昭軍指出，民眾可運用成人預防保健、勞工健檢、老人健檢等多元管道，進行健康檢查，如果報告出現紅字異常時，應盡速回診確認、追蹤與治療。

為讓民眾及早了解罹患心血管疾病的風險，國健署提供35歲至70歲的人可運用「慢性疾病風險評估平台」，只要將健檢數字輸入，即可預測未來10年罹患5種主要慢性疾病（冠心病、糖尿病、高血壓、腦中風、血管不良事件）風險，並提供相關健康指引。

今年「世界心臟日」呼籲民眾養成健康生活習慣，改善危險因子的「用心」，以及了解風險並強化管理的「懂心」，建議可透過定期健檢來了解自己的健康狀態。

護心8準則 製表／梅緣緣

定期監測 從生活養好習慣

馬偕醫院副院長、心臟內科醫師葉宏一表示，美國已有研究發現採取心血管健康8項行為（吃得營養、動得更勤、積極戒菸、睡眠充足、管理體重，及控制膽固醇、血糖、血壓）的成年人，除了延長預期壽命之外，還能減少罹病風險。

葉宏一強調，民眾應在心血管疾病發生前，養成好習慣、定期做監測，從生活做起，維護自己的心臟與身體健康。只要能做好「護心」8招，不單只有心臟，全身都能得到保護。