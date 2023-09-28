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新冠肺炎將掀另一波疫情 中衛與時尚品牌推聯名口罩

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
新冠肺炎將掀新一波疫情，中衛除積極與時尚品牌合作推出聯名口罩外，還舉辦抽獎，並提撥粉紅絲帶聯合商品銷售，預定捐助百萬元幫助終結乳癌。圖／CSD中衛提供
新冠肺炎將掀新一波疫情，中衛除積極與時尚品牌合作推出聯名口罩外，還舉辦抽獎，並提撥粉紅絲帶聯合商品銷售，預定捐助百萬元幫助終結乳癌。圖／CSD中衛提供

衛福部疾管署提醒，新冠肺炎預期年底將再掀起一波疫情，加上流感肆虐，很多民眾又再戴起口罩，知名口罩大廠CSD中衛統計，中衛兒童口罩9月開學月在各大電商平台的銷售增加了20%，中衛除積極與時尚品牌合作推出聯名口罩外，還舉辦抽獎，並提撥粉紅絲帶聯合商品銷售，預定捐助百萬元幫助終結乳癌

由於新冠肺炎疫情趨緩，政府大幅解除管制，很多民眾也都脫下口罩，口罩銷售也急遽減少。但隨著流感嚴重肆虐，病患擠滿醫療院所，疾管署也提醒民眾，預期新冠肺炎在年底將再掀起一波疫情，很多人因此再戴上口罩，也為各口罩廠商帶進新一波商機。

CSD中衛即相當積極，在十月國慶邀請國際知名大牌舉辦「大牌聯名月」，與雅詩蘭黛集團的「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」、經典「哈利波特」、德國時尚品牌「＃DAMUR」以及日本高端牛仔品牌「江戶勝」等大牌分別攜手合作，推出口罩與濕巾聯名禮盒，全面限量發售。

此外，10月還舉辦兩次抽獎活動，分別電商平台購買指定商品，可分別「頂級遊艇看秀雙人券」，以及「大阪環球影城快速通關雙人票券」。

CSD中衛CSD中衛連續三年與雅詩蘭黛集團「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」合作，今年結合W博拭濕巾類產品，推出「純水清淨棉」及「酒精濕紙巾」兩款公益限量款。經典粉紅色設計，加上顯著的粉紅絲帶標誌，讓消費者每一次使用，都能注意到粉紅絲帶，從而關心自己與周圍親朋好友的乳房健康，擴大防治宣傳效果。

周令怡說，中衛將提撥粉紅絲帶聯名商品銷售總額的40%，預計100萬元，捐贈給「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，希望幫助台灣女性早日終結乳癌。10月24日雅詩蘭黛集團的粉紅絲帶乳房X光攝影專車也將開至中衛彰化總部為女性同仁檢查，當日也訂為CSD粉紅關懷日，全體同仁將戴上粉紅絲帶一同響應。

新冠肺炎將掀新一波疫情，中衛除積極與時尚品牌合作推出聯名口罩外，還舉辦抽獎，並提撥粉紅絲帶聯合商品銷售，預定捐助百萬元幫助終結乳癌。圖／CSD中衛提供
新冠肺炎將掀新一波疫情，中衛除積極與時尚品牌合作推出聯名口罩外，還舉辦抽獎，並提撥粉紅絲帶聯合商品銷售，預定捐助百萬元幫助終結乳癌。圖／CSD中衛提供

口罩 中衛 新冠肺炎 乳癌

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