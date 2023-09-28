男子流感合併呼吸窘迫 葉克膜搶救17天

64歲男子未曾接受流感疫苗注射，因為流感合併呼吸窘迫轉診台中榮總，台中榮總今天表示，經進行俯臥治療、接續葉克膜搶救，歷經17天才順利拔管，轉入普通病房調養。

正值流感流行期，台中榮總今天召開記者會說明搶救流感重症患者過程，呼吸治療科醫師王振宇表示，這名64歲男子是類風濕關節炎患者，並未接受流感疫苗注射，患者因為呼吸困難在某家醫院求診，進行緊急插管後轉送到台中榮總急診。

患者診斷為流行性感冒合併急性呼吸窘迫症候群與多重器官衰竭後入住加護病房，王振宇指出，隨即給予廣效型抗生素與抗病毒藥，治療過程中一度因為血氧下降，進展成重度急性呼吸窘迫症候群，進行俯臥治療。

王振宇表示，患者後來因為狀況危急再接續上葉克膜搶救，歷經17天搶救，終於順利拔管，因肺部損傷嚴重，恢復緩慢，拔管後再接續以救命神器高流量鼻導管銜接治療，順利轉入普通病房調養，患者與家屬經歷20幾天的病危通知煎熬後，所幸終於康復出院。

王振宇認為，患者屬於重大傷病患者，也是公費流感疫苗接種對象，因為未接受疫苗施打，併發流感重症，當初醫療團隊評估病情複雜，死亡率相當高，特別是入住加護病房治療後第1週病況膠著，所幸醫療團隊跨部科協力治療，最後才漸入佳境、化險為夷。

王振宇呼籲大家，流感高峰期將屆，公費流感疫苗即將在10月2日施打，符合公費流感疫苗的施打對象請前往醫療院所接種疫苗，特別是重大傷病患者，萬一不幸罹病，如出現呼吸困難、呼吸急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆時，應提高警覺，儘速就醫治療。