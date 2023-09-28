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基北北桃1200月票 10月2日新增16條國道、公路客運路線

中央社／ 桃園28日電
桃園市政府今天表示，基北北桃1200都會通將從10月2日起新增16條國道、公路客運路線。聯合報系資料照
桃園市政府今天表示，基北北桃1200都會通將從10月2日起新增16條國道、公路客運路線。聯合報系資料照

桃園市政府今天表示，基北北桃1200都會通將從10月2日起新增16條國道、公路客運路線；交通局說，部分路線不是僅行駛基北北桃，若乘車區間跨越4縣市，將依原票價收費。

桃園市政府交通局今天發布新聞稿表示，桃園市境內仍有許多往返台北市、行駛區域跨3縣市以上的中長途路線，未納入基北北桃1200都會通，經協調後，交通部公路局將於10月2日再增加16條國道、公路客運路線至基北北桃1200都會通。

桃園市政府交通局長張新福表示，16條路線包含上南崁地區、桃園國際機場往返捷運忠孝復興站的5203、5203A；龍潭（中正路）往返板橋、新店、中和、松山機場、台北轉運站的1728、1820、1820A、1820B、1821、5350；中壢到板橋的7504、7505以及經國轉運站到台北轉運站的7500等。

交通局提醒，由於桃園市同時有基北北桃1200都會通以及桃竹竹苗通勤定期票，但每張卡片只能綁定一種定期票，且皆需要於定期票使用區域內（各定期票縣市境內）有進、出站紀錄才能正常使用。

交通局也說，部分車輛路線不是僅行駛基北北桃4縣市，乘客務必在適用的起迄範圍內上、下車，才能使用基北北桃1200都會通，若乘車區間跨越基北北桃區域，將依原票價收費；相關開放乘車區間、可轉乘車站等可電洽交通部公路局各地監理所查詢。

桃園 松山機場 520

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