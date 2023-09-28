500盤2023／連續三屆奪盤！這16道菜成為驚人公約數

第三屆「500盤」不但得盤餐廳創新高，來到歷年之最，共有313間餐廳得盤；在菜系的分布方面，也更加多元，除中式、台式、日式佔最大宗，法式餐廳、義式、歐陸、火鍋、餐酒館、酒吧也各有支持者；其中甚至有多達16道餐廳特定菜色，在歷屆榜單中從未缺席，成為歷屆「500盤」秉持各自投票的評審機制中驚人公約數。

誠如建築設計大師陳瑞憲在受訪時所說：「若連續入選『500盤』，表示這道菜依然保持水準，獲得大多數人認可，就該得到更高的表揚。」在16道料理當中，「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」與「The Ukai Taipei」的「蒜香炒飯」，甚至今年同時一舉拿下3盤，以一盤之差，僅次於單一菜色「奪盤王」「INITA」的「銅鑼燒、台灣黃牛、金蓮葉」所拿下的4盤，人氣始終不墜。

「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」的「威靈頓牛肉派」。圖／500輯攝影團隊提供 「大三元酒樓」的「秘製脆皮鵝」。記者吳致碩／攝影 「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」。圖／500輯攝影團隊提供

此外，「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」、「明福台菜海產」的「鮑魚糯米雞湯」、「昭和食堂」的「雞肝」、「鄒記食舖」的「薺菜春捲」、「請客樓」的「百頁豆腐絲」、「金蓬萊遵古台菜」的「蔥燒煨蔘海膽麵」、「大三元酒樓」的「秘製脆皮鵝」與「金湯蛋白蟹」、「六品小館」的「快炒豆乾肉絲」、「鍋膳」的「特選美國去骨牛小排牛肉鍋」，都穩定地獲得歷年評審青睞。

在西菜方面，則有「AKAME」的「慢烤16小時屏東黃牛帶骨牛小排」、「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」的「威靈頓牛肉派」、「PASTi Trattoria」的「阿瑪菲白帶魚卷煙燻起司」、「Soul Food Bistro 寿福 美墨小食部」的「牛肉塔可」，連續三年收服評審味蕾。

第三屆500盤2023 The 500 Dishes Award 2023

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主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

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