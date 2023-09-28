高醫大經營清華桃園附醫 投資百億打造國際智慧醫院
高雄醫學大學受委託興建經營清華大學附設桃園醫院，為大學附設醫院以BOT案興建的首例，預計投入百億元興建大型智慧醫院，是教育部主管金額最大的民間參與公共建設案。高醫與清華強強聯手，希望在教育層面更加值升級。
高雄醫學大學董事長陳建志、校長楊俊毓與清華大學校長高為元，簽署相關合作協議。兩校將共組醫學教育研究發展委員會，加強未來於醫院臨床教學、研發實習、產學合作、人才培育等醫學教育事項更緊密的合作。讓「清華大學桃園醫療暨教育研發園區興建營運移轉案」除了在醫療上能服務民眾，兩校的跨域合作計畫更是攜手推進國內醫學教育的里程碑。
高醫大將慶祝成立69周年，去年高醫大就攜手清華大學、中山大學及中興大學，籌組「台灣後醫教育聯盟」。全台設立學士後醫學系歷史最悠久的高醫大分享超過40年的教學經驗，從課程規畫、師資共享、資源共用及聯合招生等議題，與他校交流，如今更出動醫學中心的菁英團隊並投入資源，進一步協助清華大學設置醫院，建立醫學教學重要的實習場域與產學創新基地，也解決桃園海線區域在地居民就醫不便的問題。
陳建志表示，高醫的創建是為解決69年前南部地區醫療資源不足的問題，時至今日，除了創辦附設中和紀念醫院，也承接高雄市立小港醫院、大同醫院及旗津醫院，也即將啟用附設高醫岡山醫院，全力守護著南台灣民眾的健康。高醫此次透過與清華大學的合作，前進北台灣興建經營「清華大學附設桃園醫院」，讓高醫走出新高度，擴大服務範疇，證明「需求在哪裡，高醫就在那裡」的核心思想。
高醫大是全台第一所私立醫學大學，培育出5萬多名校友遍布世界各地，在學術界、企業界、政府機構及尖端醫療等領域貢獻社會，至今有46位高醫人榮獲「醫療奉獻獎」，為全國獲獎數最多的高教學府。此次攜手清華在桃園航空城打造的國際化智慧醫院，預計2028年完工啟用。
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