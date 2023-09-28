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彰化一成C肝病人沒治療 先從9偏郷盯漏網之魚
彰化縣不少偏鄉的C肝患者或因當地缺少肝膽專科醫師，或因到都會區大醫院就診交通不便，約10%成為追蹤治療的漏網之魚，衛生局委託衛福部彰化醫院到9個偏鄉衛生所開辦遠距視訊門診，完成彰化縣防治C肝工作的最後一塊拼圖。
彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超和藥師、個管師、批掛人員組成護肝團隊，從埔心鄉樸樸風塵到達C肝遠距視訊門診第一站芳苑鄉衛生所，衛生局鎖定病毒量達必須治療標準的4名C肝病人並事前通知到衛生所，4人全數報到。
彰化醫院護肝團隊為他們做超音波等檢查，肝膽腸胃科主任楊智超先為病人逐一解說病情，接著開出健保給付的C肝口服新藥，領藥後藥師說明藥效、如何正確服用，再由個管師衛教；完成各項檢查、衛教之後，當場Show視訊看病讓患者了解什麼是遠距看病。
84歲許姓病人表示，被驗出C肝她擔心不知怎麼就醫，沒想到衛生局有這樣貼心安排，不用去大醫院就能治療肝病。77歲洪姓病患也表示，他在關懷據點被驗到得C肝，今天看病以後就能視訊看診，真方便。57歲黃姓患者1個多月前在萬人健檢被驗出C肝；他說，接到衛生局安排視訊門診，真好。
楊智超說，政府宣示2025年根除C肝，彰化縣已超WHO根除目標，衛生局鎖定偏鄉，委請彰化醫院對二水鄉、二林鎮、大城鄉、竹塘鄉、芳苑鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉、溪州鄉、芬園鄉等9處偏鄉的C肝患者進行遠距視訊門診，患者日後追蹤門診只需到衛生所視訊連線，醫師在彰化醫院遠距診療，也可由藥師或個管師進行視訊說明注意事項，患者在衛生所取藥即可。
彰化縣衛生局估計全縣約一成C肝患者沒治療，經由萬人健檢及主動到長照據點篩檢出其中3%至4%，衛生局目前規畫9處偏鄉開辦遠距視訊門診，方便患者完成治療，視辦理情況再增加。
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