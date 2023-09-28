國旅低迷！中秋訂房創今年連假新低 業者：出乎意料之差

疫後國人偏好出國旅遊，今年以來各連續假期訂房率普遍不超過6成，即將迎來的最後2個連續假期更是創新低，其中，中秋連假訂房率僅47.69%、國慶也只有54.75%，反觀今年以來各連假桃園機場出入境客運量不斷創新高，從清明單日最高突破10萬人次、端午11萬人次，到中秋已近12萬人次，旅宿業者也大嘆，中秋訂房率出乎意料之差。

根據觀光署統計，今年各連假預估訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、二二八54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%。反觀桃園機場今年疏運期拉長至中秋到國慶連假（9月28日至10月11日）共14天，預估將增加32架次包機、74架次加班機，總運量超過162萬人次，單日最高近12萬人次，每日平均約11.5萬人次。

以中秋連假來看，觀光署截至9月22日統計，國內整體訂房率47.69%創下今年連假新低，前2日平均訂房率僅3縣市超過6成，包括新北市63.66%、苗栗縣62.13%、台北市62.08%；澎湖縣僅31.30%全台最低、台東縣也只有32.78%；最熱門的東部地區（宜花東）疫情前平均訂房率可達7成以上，此次3縣市平均僅43.74%，甚至不到5成。

國慶連假的部分，因有4天較長連假，截至9月22日統計，訂房率微幅回升至54.75%，但僅台北市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣單日有達7成，前3日平均則是以連江縣67.30%、花蓮縣67.06%最高；澎湖縣同樣墊底僅34.53%、彰化縣也只有41.22%，整體訂房率僅較去年仍在疫情期間的國慶連假增加7.84%。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會監事會召集人李素珍表示，這次中秋跟國慶連假比較近，自然會分散旅客，加上去年以來國境門打開後，大家出國熱度還是非常旺，相較之下國內旅遊較少。

此外，李素珍表示，去年因疫情對國旅有補助案，今年都沒有補助，這次中秋連假訂房率真的出乎大家意料之差。她也說，不只東部受影響，前2天到宜蘭也有業者無奈直呼「怎麼會這麼差？」嘉義業者也反映說人潮都沒有出來，確實是不如大家預期。