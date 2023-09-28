中秋烤肉注意！男大生做了「這件事」狂瀉20次險休克

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聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高偉峰說，急性腸胃炎多與飲食密切相關，可能是吃進不乾淨、不新鮮、沒煮熟的食物。此為示意圖。取材自ingimage
高偉峰說，急性腸胃炎多與飲食密切相關，可能是吃進不乾淨、不新鮮、沒煮熟的食物。此為示意圖。取材自ingimage

一名20多歲男大生日前出現嘔吐、腹痛及連續腹瀉，一天內竟狂瀉20多次，被送到急診就醫時，呈現血壓下降，險些休克。檢查發現，男大生為罹患急性腸胃炎，緊急收治住院給予藥物、電解質等治療，男大生病情才漸漸好轉。經詢問發現，男大生發生急性腸胃炎前，與許多同學一起烤肉，但因為人多擔心吃不到，搶吃一些半生不熟的肉，當時心想應該沒事，沒想到出現如此嚴重症狀。

明天開始就是中秋3天連假，闔家團圓賞月、烤肉、吃月餅，已是每年中秋常見的場景。不過，收治病例的高峰診所院長高偉峰說，就以往在急診服務的經驗來說，中秋節當天晚上，嘔吐、腹痛、腹瀉「抱腹」進入急診患者，約增加2成，而中秋節後2至3天，病人將會增加4至5成達到高峰。

高偉峰說，急性腸胃炎多為糞口、飛沫傳染，感染源分為病毒性、細菌性兩種，病毒包括輪狀病病、諾羅病毒，此為感染為主，而細菌則為大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，這方面與飲食密切相關，可能是吃進不乾淨、不新鮮、沒煮熟的食物。

高偉峰提醒，急性腸胃炎主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、腹脹、食欲不振、發燒、虛弱等。一旦出現嚴重嘔吐症狀，必須禁食、適時補充水分、電解質，住院時可考慮點滴注射，若是腹瀉嚴重時，應先吃些清粥、運動飲料、白吐司等，緩解腹瀉症狀，並避免食用乳製品，以及油膩、炸物、燒烤、辛辣等重口味食材，並切忌飲酒。

為避免中秋烤肉後，引發急性腸胃炎敗興而歸，高偉峰說，建議烤肉前的肉品、海鮮要適當妥善冷藏保存，烤肉時熟記關鍵兩個字「烤熟」，一定要以熟食為主，不要「久候不耐」，擔心吃不到而吃進生食或半生不熟的食材。

中秋節 烤肉 腹痛

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