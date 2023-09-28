快訊

首艘國造潛艦！蔡總統上午為海鯤艦擲瓶 國防部保密稱全艦為「7-11」

連假行情開跑！台股早盤一度漲逾百點 有望上攻16,400點

老牌私校拚生存 補教名師入主專輔、砸錢能起死回生？

機械手臂助醫治療退化關節炎 七旬婦有如原生膝蓋般自然

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田骨科部蕭敬樺醫師與醫療科技機器人的完美搭配輔助，膝關節置換手術時間大幅縮短。圖／光田綜合醫院提供
光田骨科部蕭敬樺醫師與醫療科技機器人的完美搭配輔助，膝關節置換手術時間大幅縮短。圖／光田綜合醫院提供

7旬林婦長年飽受退化性關節炎「痠、軟、痛」無力之苦，試過多項治療方法，轉診至光田綜合醫院骨科部接受以羅莎ROSA機械手臂輔助的人工關節置換手術後，精準度高，對筋膜與軟骨損傷少，術後3天即出院。

林婦回診時表示「腳骨金輕鬆」，原先變形的膝蓋大有改善，後續持續配合復健恢復肌耐力，感受將能更貼近於原生膝蓋。

台中一名74歲林姓婦人多年來飽受左膝關節疼痛之苦；止痛藥、止痛針及多種治療方式均經歷過，始終未能達到舒適滿意的程度，膝關節疼痛帶來的失眠、情緒暴躁、活動力低下，嚴重影響她外出意願，後來轉診至光田綜合醫院骨科部關節重建科就診，想尋求更好的解方。

骨科部醫師蕭敬樺表示，「退化性關節炎」是一種關節組織逐漸退化的慢性疾病，通常伴隨著劇痛、關節僵硬和功能受損。患者在日常生活中如行走、爬樓梯等簡單的日常行動，但腿腳卻使不上力，女性好發率高於男性約為7比3。

傳統的治療方法包括藥物治療和物理治療，但對一些患者效果有限。林婦的關節變形已屬相當嚴重，X光片檢查更是顯示為程度已達「重度退化性膝關節炎」， 詢問其治療史與疾病進程後，建議洪婦接受人工關節置換手術。

骨科部蕭敬樺醫師分析，人工膝關節置換手術是相當成熟手術，膝關節置換手術如果有一點點誤差，患者就會感覺不舒服，人工關節也會因為不夠密合而容易磨損，使用年限變短，關節手術的演進大多為置換材料上的改善，對手術方式卻無進展。

科技演進，高速運算發展，「機械手臂」也進入到關節領域，對人工關節手術有跳躍式的發展，協助醫師為病人量身訂製手術計畫，手術時植入精準定位，精確有效控制誤差。

林婦選擇接受羅莎ROSA機械手臂手術（Robotic Surgical Assistant），這是一套機器人輔助手術系統，結合了精準測量、電腦智能運算、3D立體解剖影像、全景關節解剖再現、可動式機械手臂以及即時定位追蹤導航等先端科技技術應用。

手術前，蕭敬樺醫師先將林婦的膝關節X光片以電腦運算建構3D立體解剖模型，精準推算最適合病人的人工膝關節尺寸及擺放定位，提高關節與植入物的密合度，以最小的侵入方式，避開高風險路徑，量身訂作最安全的手術計劃。

手術進行時，羅莎ROSA機械手臂依指令執行精準又穩定的手術動作，結合光學導航隨時偵測鎖定，避免傷害周邊組織與韌帶，保留健康的軟骨。

林婦膝關節置換手術時間大幅縮短，出血量少，風險降低，術後病人不適感與疼痛降低，手術更精準安全，幫助病人預後恢復更好，住院天數及恢復期縮短，預估長期活動力更佳。

蕭敬樺醫師提醒三個保護膝關節的原則，「強化自己」養成固定運動習慣，腿部肌耐力提升，相對應的關節也會受到保護；其次是「保護自己」減少膝關節額外磨損的不良姿勢，善用護具，適時紓緩；最後是「門診討論」，到診間與醫師討論關節炎的其他成因，像是先天性的條件、體重、疾病等。

ROSA機械手臂輔助醫師進行膝關節置換手術更精準安全。圖／光田綜合醫院提供
ROSA機械手臂輔助醫師進行膝關節置換手術更精準安全。圖／光田綜合醫院提供
羅莎ROSA機械手臂手術是一套機器人輔助手術系統，結合了精準測量、電腦智能運算、3D立體解剖模型。圖／光田綜合醫院提供
羅莎ROSA機械手臂手術是一套機器人輔助手術系統，結合了精準測量、電腦智能運算、3D立體解剖模型。圖／光田綜合醫院提供

手術 膝關節 醫師

延伸閱讀

稱「男人不需要」霸氣切乳頭 ！日本吉他手親吐動刀原因：真心礙事

驚！女子患鼻竇炎多年難戒1個壞習慣 致鼻內長10多團真菌

劉真逝世3年辛龍近況曝光 傳他已搬離傷心地

他打鼾吵得通鋪弟兄睡眠不足 醫查出這原因長官給了特休假

相關新聞

又有颱風？賈新興：台灣東南方熱帶擾動成颱機率高 下周三起受影響

明起就是中秋節三天連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道...

中秋連假東北風影響 吳德榮：下周熱帶擾動成颱機率增至7成

明起就是三天中秋連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起至下周日受微弱東北...

秋涼！下周日首波東北季風到 下周二乾空氣移入北部低溫再降2度

要降溫了。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，下周日到下周一有一波東北季風南下，降溫程度比較弱，預估桃園、大台北、東半...

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

一餐烤肉下來，其實熱量相當驚人，她指出加工品的熱量相對較高，其中頂級肉材像是A5和牛，光是一份120克的熱量就達980大卡，相當於成人一天2/3的熱量。

機械手臂助醫治療退化關節炎 七旬婦有如原生膝蓋般自然

7旬林婦長年飽受退化性關節炎「痠、軟、痛」無力之苦，試過多項治療方法，轉診至光田綜合醫院骨科部接受以羅莎ROSA機械手臂...

誠品野花園／高海拔低種行不行？ 官方：溫室調控費心力

景觀建築師吳書原用120種植物打造誠品生活新店「野花園」，源於對台灣植物的疼惜。原產喜馬拉雅山海拔1500至3200公尺的雪松，也現身四樓野花園，高海拔植物低種行不行？引發大眾熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦