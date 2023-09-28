又有颱風？賈新興：台灣東南方熱帶擾動成颱機率高 下周三起受影響

明起就是中秋節三天連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，觀察10月2日（下周一）至3日（下周二）台灣東南方熱帶擾動發展趨勢，研判10月3日至4日（下周二到周三）有5至6成的機率發展為颱風，目前資料顯示4日（下周三）深夜起到7日（下周六）有受外圍環流接近影響的機率。

賈新興指出，明起中秋節連假，明天午後山區零星短暫陣雨，深夜或隔天清晨東北角、宜花沿海有零星短暫雨，30日（周六）午後宜花及南投嘉義一帶山區有零星短暫陣雨。至於最佳賞月時間為30日（周六）晚間8點至下周日凌晨2點北部及西半部。

賈新興指出，下月1日到6日（下周日到下周五）受東北季風及熱帶性低氣壓或颱風偏北風至東北風影響，1日午後高屏山區及宜花山區有零星短暫雨，1日晚上至2日早上北海岸至東北角及北北基宜有局部短暫雨，午後台中以南及花東有局部短暫陣雨，3日各地天氣穩定炎熱，午後高屏山區有零星短暫雨。

10月1日起東北風影響，10月3日水氣最少，10月6日起東北季風開始增強，北部最高溫和目前相比約有5至6度降溫。

因菲律賓南邊水氣多，加上東北風等影響，賈新興指出，10月1日起宜蘭等東北部有進入異常且長時間降雨的時期，一直到11月初，時間很長，且雨勢比較大。

賈新興指出，觀察10月2日至3日台灣東南方熱帶性低氣壓發展趨勢，研判10月3日至4日有5至6成的機率發展為颱風，目前資料顯示4日深夜起到7日有受其外圍環流接近影響的機率。離台灣海面比較近，東邊會比較會下雨，4日晚上起， 宜蘭、花蓮雨勢明顯，北部、台東等5-7日雨也不小。