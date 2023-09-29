「博愛座之亂」吵不停？正反聲量、話題焦點一次看！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「博愛座存廢」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的博愛座存廢熱議焦點。

近日作家李昂於臉書發文，表示搭捷運時身體不適卻無人願意讓出博愛座，憤而發文要市長蔣萬安闡明博愛座使用方式，再度激起爭辯多年的「博愛座存廢問題」。而網路上也分為兩派人馬，分別支持「保留」、「廢除」博愛座，因此我們針對「博愛座存廢」相關議題進行觀測，一同來瞭解網友議論風向。

「廢除」博愛座避免遭「道德綁架」？ 「弱勢群眾」恐喪失權益？ ▲ 博愛座該廢除or保留？ 兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網上針對「博愛座存廢」相關議題的討論，發現主張應該「廢除」博愛座的聲量高達6,294則，其中有大量文章皆討論到此次「博愛座之亂」，不少人認為廢除博愛座能避免乘客遭「道德綁架」，有民眾就說道「不應該將敬老尊賢作為唯一的道德標準，也是有隱性需求的人，讓座是美德不是義務」、「要就強制規定，不然少在那邊道德綁架」，認為讓座本是出自自身好意，並非義務，畢竟當讓座成為「義務」，就失去了最初的善意。

此外，也有人擔心博愛座會造成有隱性需求的人為了「避免自己被公審」而不敢坐，因此主張廢除。在本次「博愛座之亂」中，李昂就於個人臉書提到「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！」，表示自己對於該名年輕人表示身體不適抱持懷疑的態度，也因為這樣，令肉眼無法辨識出身體不適的民眾不能放心地坐在博愛座上。

除此之外，也有人提出其實若有心讓座的話「哪個位置都能讓」，指出無需將讓座的習慣與博愛座綁一起，認為只要有讓座美德，即使不是坐在博愛座上也能夠主動讓座。

而認為應該「保留」博愛座的民眾則認為須「保障弱勢群眾權益」，擔心若全然廢除博愛座會導致真正需要座位的弱勢群眾「無位可坐」。

也有網友提到如果此一機制真的廢除，反而可能導致全車都變成博愛座，說道「取消了（博愛座），長輩會認為年輕人都該讓位」，點出廢除博愛座或許會使全車廂成為「大型情勒現場」，反而無利於改善現況，因此保留不失為一個好方法。

你是否坐過博愛座呢？或是你擔心遭「道德綁架」而對其避而遠之呢？其實博愛座英文名稱「priority seat」，意為「優先座」，並非只有弱勢者能夠使用，而是優先禮讓比自己更有需求的民眾，若博愛座無人使用，一般民眾同樣能夠使用，僅要避免無需求卻霸佔座位即可。

下次搭乘大眾交通工具時，不妨試著主動讓位給老弱婦孺、也學習避免對他人道德綁架，共同營造更良好的乘車環境！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「博愛座存廢」相關討論則數。觀測期間：2023/06/25~2023/09/24，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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