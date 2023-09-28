黃頭鷺大軍過境梅山鄉「鳳凰穴」大爆發 30大群逾10萬隻遊客驚呼

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘觀察，秋節前黃頭鷺大軍急行軍大爆發，昨天在梅山鄉太興村「鳳凰穴」生毛樹溪谷，有30大群約10萬2000隻以上，上演「萬鷺朝鳳」遷徙秀，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。

蘇家弘多年觀察黃頭鷺過境生態，自喻「追鷺人」，昨天早上騎機車往梅山鄉太興村觀賞與拍攝「萬鷺朝鳳」，早上6點黃頭鷺群就來報到，至中午12點每個小時都有大群黃頭鷺過境太興村。

下午3點25分從雲霧中出現，好多好多的黃頭鷺在太興村，滿山滿谷飛行，特別的壯觀，上演「萬鷺朝鳳！」生態景觀，到下午6點30分，共30大群，10萬2000隻以上。

他在太興村觀景台「阿村師的家」為60名遊客導覽解說，認識黃頭鷺生態，遊客非常興奮，紛紛拿手機拍攝，中秋佳節前是觀賞「萬鷺朝鳳」好時機，黃頭鷺大軍隊形變幻「神龍擺尾」，有時候變成「大白龍」、「大魚」、「大白蛇」，高空飛行雁字型，變成迎面而來的黃頭鷺。