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黃頭鷺大軍過境梅山鄉「鳳凰穴」大爆發 30大群逾10萬隻遊客驚呼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，生態觀察家兼攝影師蘇家弘觀察，秋節前黃頭鷺大軍急行軍大爆發，昨天在梅山鄉太興村「鳳凰穴」生毛樹溪谷，有30大群約10萬2000隻以上，上演「萬鷺朝鳳」遷徙秀，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。

蘇家弘多年觀察黃頭鷺過境生態，自喻「追鷺人」，昨天早上騎機車往梅山鄉太興村觀賞與拍攝「萬鷺朝鳳」，早上6點黃頭鷺群就來報到，至中午12點每個小時都有大群黃頭鷺過境太興村。

下午3點25分從雲霧中出現，好多好多的黃頭鷺在太興村，滿山滿谷飛行，特別的壯觀，上演「萬鷺朝鳳！」生態景觀，到下午6點30分，共30大群，10萬2000隻以上。

他在太興村觀景台「阿村師的家」為60名遊客導覽解說，認識黃頭鷺生態，遊客非常興奮，紛紛拿手機拍攝，中秋佳節前是觀賞「萬鷺朝鳳」好時機，黃頭鷺大軍隊形變幻「神龍擺尾」，有時候變成「大白龍」、「大魚」、「大白蛇」，高空飛行雁字型，變成迎面而來的黃頭鷺。

黃頭鷺大軍遷徙秀最精彩在太興村，鳥群隨氣流隊形變化，黃頭鷺為繁殖覓食，從北方大陸、日、韓等地南遷，過境台灣飛往越南、菲國等地過冬，遷徙路線受氣候雷雨影響，最佳觀察期在農曆節氣白露到寒露之間，每天下午2點至6點。

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬鳥兒成群在此上演遷徙秀，昨天有30大群約10萬2000隻以上，其中「神龍擺尾」隊形變換，讓遊客驚呼連連。圖／蘇家弘提供

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