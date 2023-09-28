王偉忠舞台劇《謝謝大家收看》將到高雄衛武營演出
由王偉忠監製主演的舞台劇《謝謝大家收看》台北首演四場票房完售好評不斷，即將到高雄衛武營演出，王偉忠與女主角于子育邀請觀眾來看戲。王偉忠說，他在嘉義出生長大，這齣戲描寫當年他帶著全家積蓄與夢想上台北闖蕩電視圈的歷程與心情，「南部孩子」看了一定更有共鳴。《謝謝大家收看》於10月27日到29日在高雄衛武營演出四場，歡迎觀眾上udn售票網或便利商店購票。
王偉忠表示，每個人的人生都是不斷地「歡迎大家收看」與「謝謝大家收看」，到了敬老卡的年紀，特別想做齣戲談談人生，他非常感謝合作三十多年的郭子乾與二十多年的于子育願意與他同台演出，加上新生代演員王意萱、周定緯、姜柏任、鄭慕岑以及操偶藝術家邱米溱，完成了這齣很特殊、也很好看的作品，演出都笑翻全場，也讓觀眾笑完又熱淚盈眶。
于子育說，劇中他要演出六個不同年代的女性樣貌，她很仔細的研究劇中角色的說話語速與肢體，這一場還是叛逆青春期少女，下一場立刻變身成陷入回憶的老媽媽，觀眾都被她與王偉忠、郭子乾的對手戲感動到流淚，真正見證到金鐘獎女演員的實力！
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