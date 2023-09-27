以台灣為基地走向國際 生技女力開發新藥新醫材樣樣來

台灣女性領導人愈來愈受重視，台灣女董事協會27日公佈2023年女性治理白皮書，疫情期間女性治理的上市公司EPS有成長比達到五成，比很多上市公司都好，顯示女力已成公司領導不可或缺的人才。參與論壇的生技女主管也相當多，美吾髮•懷特•安克生技集團副董事長李伊俐指出，台灣醫療受限於健保給付，我們以台灣為研發基地，尋找好的商模後，就可以走向國際。

台灣女董事協會舉辦2023「剛柔並濟大未來」論壇，榮譽理事長蔡玉玲指出，依據統計，全世界女性擔任國家最高領導人佔11.7%，擔任部長22.8%，其中歐洲比例最高，亞洲最少最需要努力；而今天發佈的女性治理白皮書顯示，2022年，女性治理的上市公司EPS有成長的比例達50%，而有女性領導者家數比例達到5成的產業，在調查的23個中佔了18個產業。

由於疫情期間公司治理更複雜，經貿局勢變化更大，女性領導者行動機敏，可快速因應經濟環境變，擔起更多責任，這顯示女力已是企業領導的一方之霸。聯合國17項的SGDs，第五項就是性別平權，顯然女性賦權是重要的議題，論壇也邀請三位總統候選人發表「總統好！開箱參選人的女性治理政策」。

現任副總統、民進黨總統候選人賴清德出席論壇時指出，台灣出現第一位總統蔡英文，在蔡總統底下當過行政院長，現在是副總統，女性的領導者有韌性且不怕困難及挑戰，具更大的包容性；未來自己的副總統人選，女性會是優先考量。

賴清德指出，據調查，女性生產完後9成5會回到職場且保有原本的薪水，50%的公司願意給女性彈性上班，以協助照顧家庭，為了可以減輕家庭負擔，國家政策推出零到六歲國家養的政策，預算從馬英九的五百億到現在一千五百億元，長照2.0也幫助家庭減輕負擔，就能讓女性持續留在職場，女性才有機治理公司的機會。

新北市長、國民黨總統候選人侯友宜指出，自己的小內閣女性佔比為三分之一，女性能力很強，公部門需要帶頭給予「女性賦權」，未來若能當上總統希望中央部會可以達到四成都是女性內閣。

民眾黨總統候選人柯文哲則提出，性別平權要分階段，台北市從2019年花三年開始推動性別平等政策，從女性權益保障辦開始，到職場性別平等指標，由內而外，由公而私，達到平權目的。

論壇的壓軸由三位生技業頂尖女性共同座談，談論「由台灣看世界！生技女力•邁向國際」。6月回台返職的台灣浩鼎生技執行長王慧君指出，在美國多年後返鄉是為了要回饋台灣，我們已帶了9個新藥到全世界，希望可以帶領公司轉向，成功走進國際。

資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾指出，過去十年都在生技新藥領域努力，輔導安克生醫的創新醫材上市，安克生醫是發展超音波AI系統協助醫師診斷，目前已有四項產品有取得美國FDA及歐洲認證，以甲狀腺超音波為例，醫師可以先藉由AI來協助診斷，不用第一時間就利用侵入性細針來檢查，目前全球有300多位醫師已使用甲狀腺AI系統。

目前安克生醫的睡眠呼吸中止症檢測系統，也正與台大醫院健康管理中心進行合作，這套系統可以先利用超音波掃描呼吸道協助診斷，當成快篩的工具之一，曾惠瑾指出，目前台灣生技業非常火熱，很多人也願意來台投資，協助創新醫材邁向國際，是我們重要的工作。

美吾髮•懷特•安克生技集團副董事長李伊俐表示，安克生醫以創新醫材為主，新醫材取得認證的時間大約三到五年取得認證，取得認證時間比新藥短一些，但需要先取得醫師認可，像中生代醫師覺智能醫材的AI很好用，但管理層的資深醫師，不習慣這樣的應用模式，這是醫材在開發上會遇到的問題；另外，由於台灣健保給付受限，因此，我們可以在台灣做好研發，開發好的商模後，走向國際是必需走的路。

工研院首位女院士葉常菁，她是國內智擎生技創辦人，曾以跨國產學研究經驗，帶領智擎生技開發癌症藥物，兩年前去職後即轉往國外發展，但仍協助國內生技業發展，葉常菁指出，生技業有很多女性的領導人，其能力及韌性都相當優秀，現在是讓國際看見台灣女力的好時機。