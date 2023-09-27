Apple地圖大進化！台灣新上線「環視」功能 圖資變超豐富

很久沒有打開Apple地圖了嗎？今年Apple地圖在台灣悄悄更新了多項實用功能，圖資細緻度也有非常大幅度的進化，提供更精確的導航說明，更詳盡的道路、建築物、公園、機場和購物中心檢視畫面，以及台北101等知名景點的3D地標，今天更將在台上線最新的「環視」功能，讓在地民眾、來台觀光的遊客，都可以更輕鬆規劃行程。

現在台灣使用者打開「地圖」App進行導航，除了地圖圖資更詳盡，貼心的「Siri自然語言指引」提供更自然也更易於遵循的聲音指示，像是「在下一個紅綠燈處，向左轉」，讓用戶在開車時可以更容易理解語音指示。而車道指引功能則可於車輛要轉彎或進入高架道路前，以線條引導駕駛到正確的車道，避免駕駛轉錯彎或走錯路。

測速照相功能則會在沿路接近測速照相機和紅燈照相機時提醒使用者，或也可以查看這些照相機在地圖上的位置。透過多停靠站路線規劃功能，最多可事先規劃多達15個停靠站，並在準備出發時自動將路線從Mac和iPad同步到iPhone上，用來規劃旅行路線時格外好用。

如果和朋友約碰面，則可以使用「分享抵達時間」功能，輕點螢幕或下達Siri指令即可與家人、朋友和同事分享預計抵達時間。訊息接收者可以沿途追蹤行程，如果出現明顯延誤，地圖App也會以修訂好的預估時間更新抵達時間。

另外一個開車時超實用的功能，就是可以告訴Siri「前方發生事故」或「路上有東西」，安全輕鬆地回報沿途事故、危險或測速；使用者也可以回報地圖上顯示的事件清除，預先提醒也要經過同一路線的其他使用者。而現在Apple地圖在大眾運輸上的導航也更好用了，使用者可以更容易找到附近的站點、釘選愛用路線，乘客也會在該下車時收到通知。

最新的「環視」和「沉浸式步行指引」功能，可幫助用戶探索新地點。蘋果持續使用衛星畫面、空拍機、攝影車，甚至在車輛無法抵達的地方用人力背負攝影背包來拍下高解析度的3D互動式街景，現在搜尋台北車站、大湖公園、國父紀念館、中正紀念堂、台中的國立台灣美術館、安平古堡、高雄流行音樂中心等，都可以線上瀏覽沉浸式的街景地圖。運用AR擴增實境的逐步步行路線，還可以讓看地圖有障礙的用戶，舉起iPhone、掃描周圍的建築物，就可以在地圖App內顯示以現實環境為背景的方向導航。如果想要以鳥瞰的視角感受全球各地知名地標的震撼，「飛行俯瞰」則可讓人體驗空中俯瞰城市的全新感受。