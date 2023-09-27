倒數2天迎來中秋節 永安漁港、海螺館這樣走不塞

中秋3天假期將於9月29日至10月1日登場，桃園楊梅警分局針對轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及重要道路與觀光景點周邊道路規畫交通疏導措施，並提醒民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段29日至10月1日每天深夜12時至凌晨5時。

本次連假適逢2023世界客家博覽會展覽期間，位在新屋永安漁港的海螺文化體驗園區，為副展館之一，楊梅警已針對轄內永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場周邊道路，提前規畫交通疏導措施，於重要幹道路口派警員、義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制。

楊梅警提醒民眾如欲前往永安漁港、海螺館，可先利用「永安漁港即時影像」或「桃園智慧遊APP」觀看永安漁港即時路況與人潮警示燈號，如已顯示黃燈、紅燈，表示人流已達警示、管制值，提醒旅遊民眾暫勿前往，也請前往漁港的遊客遵守警察及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢與安全。