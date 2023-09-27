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呼吸道疾病好發期 桃園3疫苗守護長者加碼送禮券、快篩

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
莫德納XBB.1.5新冠疫苗將分三階段接種，65歲以上長著為優先施打對象。示意圖。本報資料照片
莫德納XBB.1.5新冠疫苗將分三階段接種，65歲以上長著為優先施打對象。示意圖。本報資料照片

桃園市衛生局今天表示，中央宣布26日起優先開放65歲以上長者接種公費莫德納XBB.1.5疫苗，可以獲得500元禮券，市府再加碼送10劑快篩。另外，這一波長者可以優先注射3種疫苗，除了莫德納COVID-19疫苗，還有市府編預算打肺炎鏈球菌，與10月2日（下周一）公費流感疫苗，可同時打3種疫苗領30劑快篩和500元禮券。

衛生局指出，桃園市106年即領先全國擴大至65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，呼籲長者現在可先接種莫德納XBB.1.5疫苗，肺炎鏈球菌疫苗，10月2日流感疫苗開打後再接種1劑流感疫苗，3種疫苗打好打滿，提升免疫力，守護自己及家人的健康。

衛生局說明，目前國內外新冠疫情以XBB為主流病毒株，且國內本土併發症65歲以上長者占比超過7成，為鼓勵踴躍接種COVID-19疫苗，長者至桃園市各區衛生所或合約醫療院所接種COVID-19疫苗，就送500元超商禮券和10劑新冠快篩試劑，如果同時接種肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗可再各獲得10劑新冠快篩試劑，等於最多可獲得30劑。疫苗需分開不同部位接種，同一天打好也能減少往返院舟車勞頓。

衛生局強調秋冬時節常是呼吸道傳染病流行的季節，而長者感染流感、新冠或是肺炎鏈球菌後併發重症和死亡風險相對較高，為了降低長者罹病風險，建議3種疫苗打好打滿。相關疫苗資訊可至衛生局官網首頁，先後點選主題專區、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、疫苗或業務資訊、預防接種、流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗查詢。

接種疫苗前應備妥健保卡或其他可證明身分的證件，接種COVID-19疫苗時請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往相關疫苗接種史，以利醫生評估。接種後多留意身體狀況，多喝水多休息，同時維持良好衛生習慣，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

流感疫苗 衛生局 肺炎

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