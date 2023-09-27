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最亂公費疫苗接種季 肺鏈疫苗為何要打兩劑？專家解答

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
流感疫苗注意事項。圖／疾管署提供
流感疫苗注意事項。圖／疾管署提供

新冠疫苗開打後，公費流感、肺炎鏈球菌疫苗也將在10月2日開打。疾管署長莊人祥建議11月27日前優先打流感跟新冠疫苗，符合對象者在11月27日後再施打1劑肺炎鏈球菌疫苗。馬偕紀念醫院醫務專員邱南昌也說，新冠XBB疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗都是非活性疫苗，可以間隔任何時間開打。

邱南昌表示，流感會導致腦炎、肺炎、心肌炎等併發症 ，甚至會導致死亡，因此鼓勵民眾，特別是長者、慢性病等高風險族群踴躍接種。2022年10月至今年9月25日流感併發重症累計741例，65歲以上長者占54%、有84%沒有打疫苗；死亡164例中，73%未接種流感疫苗。

邱南昌說，今年公費流感疫苗不只一種廠牌，有2家國產、2家進口，簡單來說都一樣好。流感疫苗的疫苗株是世界衛生組織會估計有什麼流感病毒株流行，四個廠牌的流感疫苗都是四價疫苗有2個A型、2個B型，都是按照雞蛋培養、細胞培養建議，都有還不錯的效果。

針對肺炎鏈球菌疫苗，邱南昌表示，感染肺炎鏈球菌可能引發侵襲性的肺炎鏈球菌感染；今年截至9月25日累計201例侵襲性肺炎鏈球菌感染，65歲以上民眾占44.3%，而疫苗可以降低感染的嚴重後果。惟他也提醒，肺炎鏈球菌被認為副作用相對少，而23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）局部疼痛稍微多一點 ，但仍然比新冠疫苗少很多；如果打了以後有立即不舒服要告訴施打單位。

邱南昌表示，肺炎鏈球菌疫苗分成兩種，一個多醣體疫苗，過去公費施打的23價肺炎鏈球菌疫苗即是多醣體疫苗，好處是涵蓋的血清型抗原多、保護範圍廣；另外一種是結合型，如13價肺炎鏈球菌疫苗，過去在兒通接種上在使用，涵蓋的抗原較少，但保護時效長。

肺炎鏈球菌疫苗接種注意事項。圖／疾管署提供
肺炎鏈球菌疫苗接種注意事項。圖／疾管署提供
兩種肺炎鏈球菌疫苗差異。圖／疾管署提供
兩種肺炎鏈球菌疫苗差異。圖／疾管署提供
馬偕紀念醫院醫務專員邱南昌表示新冠XBB疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗都是非活性疫苗，可以間隔任何時間開打。記者李青縈／攝影
馬偕紀念醫院醫務專員邱南昌表示新冠XBB疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗都是非活性疫苗，可以間隔任何時間開打。記者李青縈／攝影

流感疫苗 肺炎 新冠疫苗

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