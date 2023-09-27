中秋假期周末登場 新北觀光工廠推出限定優惠
周末就是中秋連假，新北市觀光工廠及產業文化館推出期間限定優惠活動，包含限定商品折扣、滿額贈禮、買五送一等好康大Fun送，還可以在觀光工廠看到展示專區、製程參觀區、互動裝置及體驗有趣DIY手作。
經發局說明，維格餅家鳳梨酥夢工廠推出中秋禮盒8折優惠，消費滿2000元以上即贈送糕餅小禮一份；卡滋爆米花觀光工廠樂園推出桶裝爆米花商品買5送1；阮的肉干產業概念館的炭索禮盒享優惠價799元。台灣農林大寮茶文館中秋禮盒享9折優惠；手信坊中秋禮盒有85折優惠；茶山房肥皂皓月香波禮盒690元；印地安皮革創意工廠的義大利牛皮革帆布托特野餐袋，享優惠價1288元。
經發局長何怡明表示，新北市21家觀光工廠及產業文化館，具有豐富多元產業特色，包含美食饗宴、生活藝術、時尚工藝等產業面向，為幫助業者形塑品牌形象，提升觀光產業價值，透過媒合跨局處資源，提供多元行銷管道，帶領觀光工廠搶攻觀光旅遊市場，串接觀光工廠及特色商圈景點，同時也與學校職業探索連結，促進產官學合作，創造產業教育價值，提升在地就業及商機，未來也將持續協助業者轉型升級，展現新北市產業觀光能量。
經發局補充，觀光工廠結合產業教育與周邊觀光旅遊，提供輕旅行旅遊體驗，民眾可至工廠參觀生產流程，並體驗DIY自造樂趣，深入了解產業發展。民眾可購買超值優惠套票「觀光工廠輕旅行套組」，用299元就能到2家觀光工廠遊玩體驗，數量有限，售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言