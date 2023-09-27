快訊

研究推薦杏仁是減肥絕佳補充食物 但非每個人吃都能瘦！專家提醒1件事是關鍵

iPhone 15 Pro過熱是台積電3nm搞鬼？他揪1元凶：不改善將影響出貨

大火究責！內政部：明揚是工業倉儲 屏縣府未列公共危險物品場所

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集郵迷快看！中華郵政4款特種郵票第4季發行

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
音符號郵票（第2輯）以注音符號結合行政區域地圖及當地特色。圖／中華郵政提供
音符號郵票（第2輯）以注音符號結合行政區域地圖及當地特色。圖／中華郵政提供

中華郵政公司今年第4季將發行4套新郵票品，包括寶島風情郵票-金門縣、注音符號郵票（第2輯）、新年郵票（112年版）及人權郵票等特種郵票，預計10月30日至12月1日陸續發行。

中華郵政指出，寶島風情郵票-金門縣預定10月30日發行，繼2016年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以金門大橋、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村及大膽島等金門縣著名景點為主題，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、9元及20元。

中華郵政表示，注音符號郵票（第2輯）預定11月16日發行，為增加兒童學習樂趣及欣賞台灣寶島之美，繼今年3月20日發行注音符號郵票（第1輯）後，續以注音符號結合行政區域地圖及當地特色，發行第2輯郵票1套10枚，郵票面值均為6元。

中華郵政指出，新年郵票（112年版）預定12月1日發行，以生肖「龍」為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元；小全張內含面值15元郵票1枚。人權郵票預定12月8日發行，以「世界人權宣言」、「消除對婦女一切形式歧視公約」、「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」等主題，發行郵票1套4枚，郵票面值均為6元。

人權郵票以「世界人權宣言」、「消除對婦女一切形式歧視公約」、「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」等主題。圖／中華郵政提供
人權郵票以「世界人權宣言」、「消除對婦女一切形式歧視公約」、「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」等主題。圖／中華郵政提供
新年郵票（112年版）以生肖「龍」為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張。圖／中華郵政提供
新年郵票（112年版）以生肖「龍」為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張。圖／中華郵政提供
寶島風情郵票-金門縣以金門大橋、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村及大膽島等金門縣著名景點為主題。圖／中華郵政提供
寶島風情郵票-金門縣以金門大橋、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村及大膽島等金門縣著名景點為主題。圖／中華郵政提供

金門大橋 中華郵政 人權

延伸閱讀

金門農會「金螢2.0」啤酒多了高粱味 限量8千瓶上市

中華郵政停收國際郵件「緊急情況附加費」 10月起上路

中秋連假下周將至 中華郵政快捷不打烊

南韓證實毒包裹為烏龍 中華郵政「1原因」仍暫不恢復貨轉郵服務

相關新聞

農田光害 改良照明「暗天不暗地」

以往農民會在夜間使用燈照延長作物產季，後雖改用紫光ＬＥＤ燈取代高壓鈉燈，降低夜間燈照對環境的衝擊，但暗空協會指出，不間斷...

統一發票號碼消失了！他對獎驚見「神秘5字」 內行一看懷疑不單純

統一發票7-8月期剛於25日開獎，你幸運中獎了嗎？但一位網友拿出發票想對獎時，卻發現發票上的8碼數字全不見了，取而代之的是英文字「ER-ROR」，讓他滿頭問號「號碼咧？」。

要降溫了！賈新興：未來兩周三波東北風影響 「北部變涼超有感」

外套準備好。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，未來兩...

外派泰國他擔心水土不服 網笑傻傻的：曼谷比台北市還繁榮耶

通常能被外派到海外工作，代表是位有能力，可以獨當一面的人才。日前有一名網友發文表示，他有可能會派駐到泰國去，時間大約半年到一年，家中長輩獲知後極力反對，擔心他會拉肚子，令他感到困擾，想問「泰國的飲食衛生真的很差嗎？」引發網友熱議。

以為裝病詐保 俗稱公主病「纖維肌痛症」讓她痛不欲生

51歲陳姓女子4年前開始肌肉僵硬、廣泛性疼痛，也出現疲倦、憂鬱、焦慮、失眠等症狀。她四處求醫，看過骨科、復健科都找不出病...

開放山林山屋步道養護需求大 太魯閣招募保育志工

行政院推動山林開放政策，登山人數增加，高山的山屋及公廁使用量大，維護不容易，太魯閣國家公園管理處招募保育志工，是相隔16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦