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集郵迷快看！中華郵政4款特種郵票第4季發行
中華郵政公司今年第4季將發行4套新郵票品，包括寶島風情郵票-金門縣、注音符號郵票（第2輯）、新年郵票（112年版）及人權郵票等特種郵票，預計10月30日至12月1日陸續發行。
中華郵政指出，寶島風情郵票-金門縣預定10月30日發行，繼2016年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以金門大橋、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村及大膽島等金門縣著名景點為主題，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、9元及20元。
中華郵政表示，注音符號郵票（第2輯）預定11月16日發行，為增加兒童學習樂趣及欣賞台灣寶島之美，繼今年3月20日發行注音符號郵票（第1輯）後，續以注音符號結合行政區域地圖及當地特色，發行第2輯郵票1套10枚，郵票面值均為6元。
中華郵政指出，新年郵票（112年版）預定12月1日發行，以生肖「龍」為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元；小全張內含面值15元郵票1枚。人權郵票預定12月8日發行，以「世界人權宣言」、「消除對婦女一切形式歧視公約」、「兒童權利公約」及「身心障礙者權利公約」等主題，發行郵票1套4枚，郵票面值均為6元。
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