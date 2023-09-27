聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／凌晨零點就來搶頭香 「不二坊」蛋黃酥門市販售排隊500公尺
彰化蛋黃酥名店「不二坊」9月1日就公告，由於中秋節電話訂單已滿，不再接受訂購，9月5日至9月25日門市暫停販售，成功預訂的民眾請依時間前往門市取貨，今天起連續三天開放現場購買，有民眾今天凌晨零點多就到場排隊，一開門就買到，今年隊伍還排到巷子中的巷子，人龍綿延500多公尺。
今天搶得頭香的是4名年輕人從台北特地前來，今天凌晨零點抵達不二坊門口，他們是第一次來排隊，雖然很累但買到蛋黃酥很開心。也有台中員工今天到場排隊，表示因現場購買有限購每人只能買兩2盒30顆，因此他們出動四人到場排，他們在也是凌晨零點多就來排隊，店家一開門沒多久就買到了。
由於每年現場排隊人潮眾多，警方也加強管理違停以及排隊狀況，也有附近住家擺出「請勿停車」告示，「不二坊」店家員工也少見的出來指揮排隊動線，避免影響用路人，許多排隊民眾自備小電扇、椅子，有排到巷子的民眾說今天清晨5點多就來排，但擔心人太多上午根本就買不到蛋黃酥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言