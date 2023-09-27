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影／凌晨零點就來搶頭香 「不二坊」蛋黃酥門市販售排隊500公尺

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化蛋黃酥名店「不二坊」今天開放現場購買，民眾凌晨零點來排隊搶得頭香。記者林敬家／攝影
彰化蛋黃酥名店「不二坊」今天開放現場購買，民眾凌晨零點來排隊搶得頭香。記者林敬家／攝影

彰化蛋黃酥名店「不二坊」9月1日就公告，由於中秋節電話訂單已滿，不再接受訂購，9月5日至9月25日門市暫停販售，成功預訂的民眾請依時間前往門市取貨，今天起連續三天開放現場購買，有民眾今天凌晨零點多就到場排隊，一開門就買到，今年隊伍還排到巷子中的巷子，人龍綿延500多公尺。

今天搶得頭香的是4名年輕人從台北特地前來，今天凌晨零點抵達不二坊門口，他們是第一次來排隊，雖然很累但買到蛋黃酥很開心。也有台中員工今天到場排隊，表示因現場購買有限購每人只能買兩2盒30顆，因此他們出動四人到場排，他們在也是凌晨零點多就來排隊，店家一開門沒多久就買到了。

由於每年現場排隊人潮眾多，警方也加強管理違停以及排隊狀況，也有附近住家擺出「請勿停車」告示，「不二坊」店家員工也少見的出來指揮排隊動線，避免影響用路人，許多排隊民眾自備小電扇、椅子，有排到巷子的民眾說今天清晨5點多就來排，但擔心人太多上午根本就買不到蛋黃酥。

彰化蛋黃酥名店「不二坊」今天開放現場購買，隊伍綿延500多公尺。記者林敬家／攝影
彰化蛋黃酥名店「不二坊」今天開放現場購買，隊伍綿延500多公尺。記者林敬家／攝影
彰化蛋黃酥名店「不二坊」今天開放現場購買，店員出來指揮排隊動線。記者林敬家／攝影
彰化蛋黃酥名店「不二坊」今天開放現場購買，店員出來指揮排隊動線。記者林敬家／攝影

蛋黃酥 中秋節 彰化

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