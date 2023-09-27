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健康主題館／保護心血管健康 Q10及魚油怎麼吃？

聯合報／ 記者許政榆／台北報導

● Q10、魚油可護心，可從最小劑量補充

● 屬於脂溶性保健品，應隨餐或餐後服用

● 調整飲食習慣，才能改善心血管問題

要預防心血管疾病發生，Q10、魚油是醫界、營養學界最被推崇的護心保健食品，但應該如何吃才能有效顧血管、保護心臟健康？營養師建議，一般人可以從最小劑量開始補充，患有心血管疾病者則應諮詢醫師評估自身狀態後，再決定補充劑量高低。除了補充保健品，最重要應是調整飲食習慣，才能真正改善心血管問題。

Q10是一種輔酶、輔助酵素，幫助身體產生能量，因為人體細胞內的發電機為粒線體，需要Q10的參與，幫助粒線體運轉；魚油屬於Omega-3必需脂肪酸，人體無法合成，需透過食物補充，市售魚油含有EPA及DHA成分，含EPA濃度高者可抑制發炎反應，有助好膽固醇生成。

現代人大多吃外食，聯安診所營養師徐景宜表示，外食的食物多半是使用大豆油、玉米油、黃豆油進行烹調，會含有過多油脂Omega-6，攝取過量易造成身體發炎，必須透過Omega-3、Omega-9來平衡體內油脂。

重點1 先抽血檢查 避免盲吃

很多人會吃保健品來保護心血管健康，徐景宜建議，可透過抽血檢查或抗氧化檢測，由醫師、營養師進行整體評估，了解自己缺乏哪些營養素，再進一步補充保健品，避免「盲吃」。

徐景宜表示，台灣坊間販售的Q10膠囊多為30毫克，魚油一顆大約1000毫克，如果有心血管疾病等特殊原因，需補充高劑量Q10或魚油，建議應就醫諮詢，醫師、營養師會針對民眾的血液數值報告，評估是否調整劑量，民眾不宜過度攝取。

重點2 3~6個月 要追蹤效果

Q10和魚油皆屬於脂溶性保健食品，一般建議隨餐或餐後服用。徐景宜指出，若有心血管疾病或相關家族史的人，在使用Q10、魚油後，可觀察保健品介入後3至6個月的血液追蹤報告，確認三酸甘油脂數值是否有下降，再來評估是否調整。

重點3 炸物、飲酒也要減量

保健品並非萬能，徐景宜提醒，如果仍持續吃油炸、紅肉、肥肉或烘焙糕點、喝酒等，攝取過多反式脂肪酸，恐無法改善心血管問題，應以飲食調整為主，保健品為輔。

並非所有人都適合吃魚油，徐景宜表示，若有服用抗凝血藥物者或是接受手術者都不建議吃魚油；含有DHA的魚油有助於嬰幼兒腦部發展，建議孕婦懷孕時，可以適度補充含有DHA的魚油。

透過日常飲食攝取，也可維護心血管健康。徐景宜表示，Q10可從內臟如豬肝、雞心、牛心或生牛肉等攝取，但Q10不耐高溫，經高溫烹煮會遭到破壞；坊間稱雞蛋、雞肉、堅果含有Q10，但含量皆偏低，若要補充Q10，仍以保健品為主。魚油則可透過吃深海魚類補充，可多食用小型深海魚例如鯖魚、沙丁魚等，而鮪魚、鮭魚等大型魚類則需注意重金屬殘留問題。

哪些人適合補充Q10及魚油？

1.想保護心血管健康，像三酸甘油脂過高、預防腦部疾病的人

2.外食的上班族、三餐飲食不均衡者，多無法從飲食當中吃到深海魚類

3.常感覺疲累者

心血管疾病 營養師

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顧血管、保護心臟健康…我該吃Q10、魚油嗎？營養師教如何正確吃！

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