陽明山溫泉水枯竭 前山公園公共浴池、溫泉關閉

北市陽明山溫泉遠近馳名，但近日傳出泉水枯竭，前山公園公共浴池溫泉近日關閉。北市公園處表示，近幾年氣候暖化、雨水不足，溫泉水量從3450公噸減至1500公噸，而最近降到剩不到30公噸，中山樓前方的水源也已見底；當地里長說，從921大地震後，因山脈走位，溫泉本就會慢慢減少，如今關閉浴池優先滿足當地居民需求。

有民眾近日發現前山公園的公共浴池溫泉貼出關閉公告。北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華說明，這幾年氣候暖化、冬天雨量變少，過往9月平均雨量約700mm，但至今才168mm，明顯偏少，導致溫泉水枯竭、源頭儲水區乾涸，因源頭不同，不會影響行義路上的溫泉業者。

宋馥華指出，公共浴池溫泉若要維持41度，每分鐘進水量必須達到78公升，但9月23日測量後，發現每分鐘進水量只剩34公升，無法維持浴室溫度，而且一天比一天少，當溫泉水太少、換水量不足，除了溫度下降外，泡湯客眾多會有大腸桿菌等問題，為維持民眾健康和泡湯品質，所以暫時關閉公共浴池。

北市公園處統計，2004年至2016年間，陽明山溫泉水量從每天3450公噸銳減到1500公噸，近來因山區雨量減少、溫泉源頭出水量不足，2020年以前每天大約有300公噸的溫泉水，如今不到30公噸，必須要有足夠降雨量才能恢復溫泉水量。

陽明山上的湖山里長李秋霞表示，陽明山的公共澡堂每天都有很多外地的老人家會泡湯，近日還向北市府投訴，要求政府必須加熱溫泉水維持溫度，但相當不合理，想要享受就要付費，不能拿百姓納稅錢滿足個人需求，且當地溫泉水pH質在2.5至3，偏酸的水質會讓加熱器容易損壞，不符合成本效益。

李秋霞還提到，部分泡湯客相當不守法，一堆人吵鬧喧嘩、亂丟垃圾，造成社區壓力，甚至要求政府開放到夜間，難道居民都不用休息睡覺了？如今浴池關閉，還是要優先滿足社區的民生需求，有多出來的就會讓泡湯客使用。