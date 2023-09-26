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三總心臟血管外科發表「全台首例器官照護系統」

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
三軍總醫院院長洪乙仁（左二）、主持三總心臟血管外科「全台首例器官照護系統」發表會。記者林俊良／攝影
三軍總醫院院長洪乙仁（左二）、主持三總心臟血管外科「全台首例器官照護系統」發表會。記者林俊良／攝影

三軍總醫院素為國內心臟移植重鎮，為精進心臟移植成果，引進可以將捐贈者心臓保持跳動的「器官照護系統」讓心臟可在體外

保存長達10小時，並可以監测、評估心臟功能，使以往不被採用的「邊緣性功能心臟」也可用作移植。三總於今年9月9日成功完成台灣首例，將多家醫院放棄之邊緣性功能心臟(捐贈者經過長達一小時心臟按摩急救並使用強心劑，且須從南部醫院摘取回到台北移植)，經「器官照護系統(Organ care stem,

OCS)」照護後成功進行移植，三總團隊預計採用此項新技術後每年可增加心臟移植數量並使移植成效更佳，造福更多等待心臟移植的病人。

三軍總醫院引進「器官照護系統

(Organ Care System,OCS)」,可以在運送期間提供血液循環供應氧氣及養分 ，並可監測捐贈者心臟功能狀態，令部分「邊緣性功能心臟」經照護及觀察後可進行移植。而在運送過程中，心臟放在OCS運送，儀器會模擬人體生理將心臟保存於攝氏34度的環境，並向心臟輸送氧氣、血液及養分，不但令「死亡」的捐贈心臟重新跳動，可在體外保存心臟超過10小時，儀器亦可監測心臟功能，例

如冠狀動脈血流量、主動脈血壓等，以前邊緣性功能心臟活性及功能無法評估，有疑慮之下未必會使用，現在可看得更清楚，有助於評估心是否適合移植。

「器官照護系統(OCS)」在歐美臨床使用已超過10年，全球已使用超過2000例心臟移植，根據臨床試驗指出使用OCS系統保存

運送，有81%的邊緣性心經評估後可使用於心臟移植，術後30天存活率可達95%，與現行標準下進行心臟移植的病人存活率相當。但是COS系統耗材每套約300萬元，成本高昂，三總希望未來能有機會納入健保給付，造福更多等候心臟移植的病人。

三軍總醫院心臟外科主任柯宏彥，簡報「全台首例器官照護系統」。記者林俊良／攝影
三軍總醫院心臟外科主任柯宏彥，簡報「全台首例器官照護系統」。記者林俊良／攝影
三軍總醫院引進可以將捐贈者心臓保持跳動的「器官照護系統」讓心臟可在體外保存長達10小時，並可以監测、評估心臟功能，使以往不被採用的「邊緣性功能心臟」也可用作移植。三總於今年9月9日成功完成台灣首例，將多家醫院放棄之邊緣性功能心臟(捐贈者經過長達一小時心臟按摩急救並使用強心劑，且須從南部醫院摘取回到台北移植)，經「器官照護系統(Organ care stem,OCS)」照護後成功進行移植，三總團隊預計採用此項新技術後每年可增加心臟移植數量並使移植成效更佳，造福更多等待心臟移植的病人。記者林俊良／攝影
三軍總醫院引進可以將捐贈者心臓保持跳動的「器官照護系統」讓心臟可在體外保存長達10小時，並可以監测、評估心臟功能，使以往不被採用的「邊緣性功能心臟」也可用作移植。三總於今年9月9日成功完成台灣首例，將多家醫院放棄之邊緣性功能心臟(捐贈者經過長達一小時心臟按摩急救並使用強心劑，且須從南部醫院摘取回到台北移植)，經「器官照護系統(Organ care stem,OCS)」照護後成功進行移植，三總團隊預計採用此項新技術後每年可增加心臟移植數量並使移植成效更佳，造福更多等待心臟移植的病人。記者林俊良／攝影
三軍總醫院心臟血管外科引進「器官照護系統」讓心臟可在體外保存長達10小時，並可以監测、評估心臟功能，使以往不被採用的「邊緣性功能心臟」也可用作移植。記者林俊良／攝影
三軍總醫院心臟血管外科引進「器官照護系統」讓心臟可在體外保存長達10小時，並可以監测、評估心臟功能，使以往不被採用的「邊緣性功能心臟」也可用作移植。記者林俊良／攝影
三軍總醫院院長洪乙仁（左二）、主持三總心臟血管外科「全台首例器官照護系統」發表會。三總於今年9月9日成功完成台灣首例，將多家醫院放棄之邊緣性功能心臟，經「器官照護系統(Organ care stem,OCS)」照護後成功進行移植。記者林俊良／攝影
三軍總醫院院長洪乙仁（左二）、主持三總心臟血管外科「全台首例器官照護系統」發表會。三總於今年9月9日成功完成台灣首例，將多家醫院放棄之邊緣性功能心臟，經「器官照護系統(Organ care stem,OCS)」照護後成功進行移植。記者林俊良／攝影
三軍總醫院院長洪乙仁、主持三總心臟血管外科「全台首例器官照護系統」發表會。記者林俊良／攝影
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