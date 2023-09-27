百年醬油大廠丸莊醬油　4代人經營開創華人高峰 兼具傳統與創新成為醬油專家

傳承百年的醬油專家：丸莊醬油。 圖／丸莊醬油 提供

國內歷史最悠久的醬油廠之一、雲林西螺的丸莊醬油，走過114年的歲月，歷經4代經營，努力在維持傳統釀造技術與創新升級上齊頭並進，同時不僅擔負著社會企業的責任，更以「醬油專家」為目標，開創出華人醬油釀造的全新高峰。

丸莊是國內老字號的醬油廠，在目前第4代經營者副總莊偉中的主導下，經營相當靈活多元，之前與同樣從雲林起家的黃海岱布袋戲家族霹靂系列合作，推出素還真、一頁書醬油，為醬油品牌開創全新通路，引起市場震動，還將使用近百年的醬油瓶身重新設計，更符合現代人需求，也讓人耳目一新。

丸莊霹靂一頁書及素還真醬油，為醬油品牌開全新格局。 圖／丸莊醬油 提供

丸莊從精品醬油拓展到中價位市場業績飛速成長

疫情期間，醬油銷售在餐飲業上滑落、家戶使用上成長，對釀造業者來說充滿變動，但莊偉中帶領企業調整體質，從原本走精品醬油的路線，擴展到中價位市場，兩年來硬是讓業績成長超過3成；而近期他又與餐飲業進一步結合，贊助聯合報系主辦的「500碗」活動，開創第一份在地觀點的全台小吃新指南，並連續兩年贊助「500盤」，參與台灣第一份在地觀點的美食評鑑， 更可以看出他穩固丸莊「醬油專家」地位的雄心壯志。

「其實接班完全是個意外」莊偉中回憶，他原本從事行銷工作，加上外文能力強，20年前在美國波士頓大學拿到企管碩士後，在國際大企業找到工作，但家中突生變故，才決定返家接班 ，雖然有企業管理的專業，但一開始因為與老一輩的觀念不同，花了不少時間磨合，20年努力下，不僅固守了傳統也開創了新局。

連續二年贊助台灣必比登500碗和台灣米其林500盤，莊偉中說：丸莊以醬油專家與美食界連結。 圖／吳雅芳 攝影

走過百年丸莊一步一腳印4代人務實經營

「百年企業的擔子很重，我要在傳統的堅持下創新，又不能為了創新而創新，必須是要對品牌經營可以加分的才去做，真的花了很多心血」 莊偉中說。莊家4代從1909年創立醬油廠以來，走的都是務實的路線，一步一腳印、不亂搞花俏，現任丸莊董事長莊英堯是具有社會責任觀念的企業家，花了10年工夫，終於實現100%使用台灣在地黑豆製作醬油，不僅堅守住傳統手工釀造黑豆醬油的技術，目前並擁有全台數量最多的農民契作黑豆，莊偉中說「要說服這樣的父親接受創新，真的很不容易」。

像是與霹靂的合作，一開始莊英堯也不贊成，「這會賺錢嗎？」、「醬油與布袋戲能結合在一起？」，但結果證明確實開闢出一條「精品限量醬油」不同的道路。雖然父親早就放手讓莊偉中經營，但要如何讓百年老字號招牌維持閃亮，莊偉中仍覺得肩上的責任很重。

每一畝契作黑豆田，都是丸莊醬油堅持的品質和夢想。 圖／丸莊醬油 提供

擁有傳統釀造與麥豆釀產雙技術立於市場不敗之地

國內醬油品牌競爭激烈，目前雲林西螺是許多重要品牌的聚落，台灣的醬油之鄉，很多人以為是當地生產醬油的原料黑豆，但事實上是，因為丸莊等醬油廠在當地百餘年來的努力 ，才有今日規模，日治時期醬油改採專賣制度，許多廠家紛紛歇業，但丸莊又取得日本新的麥豆（小麥黃豆）釀造量產技術，成為全台灣少數有黑豆與麥豆兩種技術的廠家，延續至今。

在百年基業的強大底氣下，雖然面對競爭，莊偉中自信表示「丸莊確實是醬油的專家」，目前全系列的產品適合在各種不同的料理與使用者中運用，他並與餐飲業更深一層合作，「開發出為客戶量身打造的產品」，像是為餐飲集團開發涮涮鍋專用沾醬、餐飲業專用的豬油拌飯醬及蒲燒鰻魚專用醬汁，希望未來只要提到醬油，就不能沒有丸莊。