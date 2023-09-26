新冠抗病毒藥助長病毒變異？公衛學者給政府這建言

外媒報導，一篇登上國際頂尖期刊「自然（Nature）」的最新研究顯示，新冠肺炎口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」恐導致新冠病毒突變，加速病毒演化為新變種病毒。國內專家表示，新冠抗病毒藥物、單株抗體因其作用機轉不同，確實容易造成病毒突變，建議政府落實病毒監測，滾動式調整新冠藥物政策。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，抗病毒藥物作用機轉與疫苗不同，使用一段時間後，體內殘存病毒確實可能產生抗藥性、出現新的變異點，係造成用藥無效的主要原因。除了抗病毒藥物，單株抗體過去也曾遇到類似情況。尤其近期變異株進入EG.5、BA.2.86亞變異株，變異率更高，若抗病毒藥物、單株抗體無法準確針對突變位點，就可能造成新的變異點產生。

陳秀熙表示，新冠肺炎自Omicron變異株時代後，幾乎是以每一至二個月一次的頻率變種，例如六、七月變種病毒以EG.5為主，至九月份則變為BA.2.86。病毒不斷在突變，導致傳播力愈趨強勁，免疫逃脫也愈強，曾經染疫、接種疫苗的民眾，均有機會再次感染，所幸目前的變異株威脅程度較過去相比，臨床症狀不如過去嚴重。

「疫苗施打要造成變毒變異時間則較長。」陳秀熙表示，比起抗病毒藥物、單株抗體，疫苗施打較不易造成病毒變異。建議政府防疫政策上抗病毒藥物、單株抗體一次購買數量不要太多，否則一旦病毒發生變異，藥物恐面臨報廢。應透過更精準、頻繁的病毒監測，滾動式調整藥物政策，若有新型抗病毒藥物研發再行購買，才能精準防疫。

英國衛報報導，莫納皮拉韋是全球第一個抗新冠病毒口服藥物，其運作機轉係藉錯誤突變消滅病毒，但研究發現，服藥後病毒有機會從突變中存活，進而產生變體、傳染他人。目前沒有證據顯示Molnupiravir發展出更危險的新冠病毒變體，但科學家表示，突變會增加病毒在自然環境下的遺傳多樣性，從而提供更多可能演化。

除莫納皮拉韋外，國際上還有另一款抗病毒藥物「倍拉維（Paxlovid）」。上述研究發現，多數「使用莫納皮拉韋為主」的國家，諸如英國、澳洲、美國和日本，病患身上產生的新冠病毒特徵突變更為常見。我國口服抗病毒藥物適用情況，目前是倍拉維多於莫納皮拉韋。