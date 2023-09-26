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陳耀訓、Mr.啃值這個價？Joeman邀來賓「2200元奢華蛋黃酥對決400元平價蛋黃酥」

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman邀請了老爸及酪梨女孩愛麗絲兩位來賓，來品嚐、講評六家目前最受歡迎的蛋黃酥。 圖擷自YouTube
Joeman邀請了老爸及酪梨女孩愛麗絲兩位來賓，來品嚐、講評六家目前最受歡迎的蛋黃酥。 圖擷自YouTube

中秋節除了烤肉外，當然也要吃一下蛋黃酥。日前YouTuber Joeman在他的頻道「Joe是要對決S2」上一口氣對決了六家知名的蛋黃酥，引發網友熱議。老爸透露「蛋黃酥最難的就是那顆蛋黃」，而2200元的奢華蛋黃酥真的有值這個價嗎？

Joeman的這集「Joe是要對決S2」主題是「2200元的奢華蛋黃酥對決400元的平價蛋黃酥」，這次他邀請了老爸及酪梨女孩愛麗絲兩位來賓，來品嚐、講評六家目前最受歡迎的蛋黃酥。

在影片中Joeman與兩位來賓首先介紹「佳德糕餅」平價一盒8顆才400元，最大優點是不會因名氣大而亂漲價，「不二坊」受歡迎的程度，「台北犁記」詩情畫意的行銷手法，「陳耀訓·麵包埠 YOSHI」購買方式像搶演唱會票一樣難買，「晶華」晶耀中秋的梵谷名畫精緻包裝，以及台中「Mr.啃」史上最難訂的蛋黃酥，它有「蛋黃酥界的愛瑪士」的美譽，工作人員表示「一盒9顆(原價1500元)炒價到2200元才到手」，吃到會感動。

吃了六家蛋黃酥之後，Joeman問兩位來賓「比較喜歡那一家？及對那家印象深刻」，兩位來賓一致投票給陳耀訓，對於它的口感皆稱讚。透過這集來賓老爸對蛋黃酥製作過程的專業知識講解、好吃秘方的說明，以及愛麗絲對蛋黃酥的喜愛跟口感評價，讓大家對於蛋黃酥的產製有了更深的了解。

影片一上架，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「老爸有夠專業、請他來講這集真的對了」、「這集來賓真的強，老爸超級專業根本就烘焙界的吉米，然後愛麗絲前面想吃不敢吃那邊，超可愛，秒被圈粉欸」、「蛋黃酥知識量拉滿，不愛蛋黃酥的我，看了對決，默默把手邊的蛋黃酥切開來研究，竟然還吃了起來」。

也有不少網友表示「台灣人對蛋黃酥的執著，太令人敬佩了」、「老爸講解的都是滿滿的知識技術啊！好多專有名詞，超專業」、「這集有很多蛋黃酥的知識點耶！從蛋黃有沒有心、蛋黃在的位置，以前吃蛋黃酥都沒有留意過這些事，果然是內行看門道，外行看熱鬧」。

Joeman YouTuber 愛麗絲 老爸 蛋黃酥

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