于魁智、李勝素領銜 「疫後第一團」中京院訪台30周年

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今年為中國國家京劇院訪台30周年，由京劇表演藝術家于魁智（左）及李勝素（右）領銜，圖中為國家文藝獎得主王安祈。記者陳宛茜／攝影
今年為中國國家京劇院訪台30周年，由京劇表演藝術家于魁智（左）及李勝素（右）領銜，圖中為國家文藝獎得主王安祈。記者陳宛茜／攝影

1993年，中國國家京劇院首次來台。一晃30年，中京院昨舉辦訪台30周年記者會，這是中京院第24次來台，也是疫後首個專案申請通過來台的大陸劇團。由當家老生于魁智與小旦李勝素領銜，帶領一團80人演出六場骨子老戲，今起於國家戲劇院登台。其中「楊門女將」、「打金磚」等四齣戲也是中京院首次來台貼演的經典劇目，深具意義。

于魁智翻開30年前傳大藝術製作的中京院節目手冊，感嘆「每張照片都是故事。」傳大藝術總經理周敦仁回憶，當年于魁智才32歲，以「打金磚」的劉秀在台灣一「打」成名。

國家文藝獎得主王安祈形容「打金磚」是于魁智與台灣觀眾的「定情之作」，在 2005年更發揮關鍵作用。當時傳大一度想停辦，于魁智鄭重貼出「打金磚」，原欲以此與台灣告別，不料戲迷奔相走告，有錢出錢有力出力，國家劇院票房全滿。謝幕時觀眾擠在台口，高聲呼喚「要再來呀」，「一定要再見」。于魁智抱拳環顧四周，深情望向每一位觀眾，感人場景讓傳大決定續辦。

此次中京院以「疫後第一團」身分來台。于魁智已從32歲的「小鮮肉」成為62歲真正的「老生」。王安祈表示，這次貼出的「打金磚」，于魁智自己擔綱前半段的「上天台」，後半邊唱邊翻邊摔的「打金磚」給徒兒劉壘，一齣戲見證時代變遷與傳承的精神。

當家小旦李勝素原本在山西，以獲得青年京劇演員電視大賽獎的「廉錦楓」被劇作家貢敏看上，建議傳大邀李勝素來台與于魁智搭檔，1998年和于魁智在台灣首度搭檔演出「野豬林」、「四郎探母」，從此成為黃金拍檔。不久李勝素即進入中京院，如今是一團團長，「當代京劇最佳拍檔」可說是台灣促成的。

30年來，除了SARS、新冠等兩場疫情，中京院幾乎年年來台。王安祈形容台灣觀眾是「看著于魁智長大、目睹李勝素誕生」。李勝素則形容每次來台都是「探望親朋好友」。

為了延續中京院「薪火相傳」的精神，戲碼中原本由李勝素和于魁智一人到底的角色，此次都特別安排和後輩雙演，如李勝素和朱紅共演「楊門女將」的穆桂英、于魁智和劉壘共演「打金磚」的劉秀，是此次演出的一大特色。

●中國國家京劇院訪台30周年9月26日至10月1日在臺北國家戲劇院盛大公演，門票由OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，詳情請洽主辦單位傳大藝術(02)2771-5676，網址：www.arsformosa.com.tw。

今年為中國國家京劇院訪台30周年，由京劇表演藝術家于魁智及李勝素（圖）領銜，將帶來六場好戲，李勝素在記者會上，由樂隊伴奏下，演唱「霸王別姬」選段。記者曾原信／攝影
今年為中國國家京劇院訪台30周年，由京劇表演藝術家于魁智及李勝素（圖）領銜，將帶來六場好戲，李勝素在記者會上，由樂隊伴奏下，演唱「霸王別姬」選段。記者曾原信／攝影
今年為中國國家京劇院訪台30周年，由京劇表演藝術家于魁智（圖）及李勝素領銜，將帶來六場好戲，記者會上于魁智在樂隊伴奏下表演「上天台」選段。記者曾原信／攝影
今年為中國國家京劇院訪台30周年，由京劇表演藝術家于魁智（圖）及李勝素領銜，將帶來六場好戲，記者會上于魁智在樂隊伴奏下表演「上天台」選段。記者曾原信／攝影
今年是中國國家京劇院訪台30周年，一行80人在京劇表演藝術家于魁智（右）與李勝素領銜下，26日起一連六天將在台北國家戲劇院粉墨登場，圖為《龍鳳呈样》，由于魁智飾劉備、李勝素飾孫尚香。圖／傳大藝術提供
今年是中國國家京劇院訪台30周年，一行80人在京劇表演藝術家于魁智（右）與李勝素領銜下，26日起一連六天將在台北國家戲劇院粉墨登場，圖為《龍鳳呈样》，由于魁智飾劉備、李勝素飾孫尚香。圖／傳大藝術提供
今年為中國國家京劇院訪台30周年，由京劇表演藝術家于魁智（後排左四）及李勝素（後排右五）領銜，將連續六天帶來好戲，圖為表演團隊代表合影。記者曾原信／攝影
今年為中國國家京劇院訪台30周年，由京劇表演藝術家于魁智（後排左四）及李勝素（後排右五）領銜，將連續六天帶來好戲，圖為表演團隊代表合影。記者曾原信／攝影
京劇表演藝術家于魁智回憶起30年前首度訪台，並拿出過去照片憶當年。記者曾原信／攝影
京劇表演藝術家于魁智回憶起30年前首度訪台，並拿出過去照片憶當年。記者曾原信／攝影

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