杭州亞運中華代表團醫療長林瀛洲 與戴資穎聊退休、和王子維打羽球

杭州亞運開跑了，羽球天后戴資穎、體操王子李智凱、柔道男神楊勇緯等人再次披上國家隊戰袍，尋求奪勝機會。然而，選手場上爭取榮譽，下場可能滿身傷，這時就需醫療團隊協助復原，朝夕相處下，培養出革命感情，運動選手甚至會跟醫療團隊討論退役生活，連預告在明年底退休的戴資穎也不例外。

「近幾年台灣運動選手的表現愈來愈好，與醫療團隊的付出有很大的關係。」杭州亞運中華代表團醫療長、台灣運動醫學學會理事長林瀛洲指出，現在醫療團隊組成多元，此次杭州亞運為例，有8位醫師、34位運動防護員及物理治療師隨隊，事前還有營養師、心理師、護理師參與，提供選手最好的訓練建議。

「站在醫師的角度，我們以避免留下後遺症為原則，但有時也須為選手設身處地。」林瀛洲感嘆，運動選手的黃金期短暫，大多只到30餘歲，之後表現易隨著體力衰退而走下坡，因此每場比賽堪稱孤注一擲。

當運動員的黃金期一過，就得考慮退休的殘酷事實，「尤其因傷退役的選手更加徬徨無助，需要時間思考將來。」林瀛洲表示，選手詢問他們的意見前，其實早已預想好未來規畫，多數人改任教練，也有國手轉往演藝圈發展。他還透露，預告明年底巴黎奧運後退休的戴資穎，可能專注自有品牌，累積不同人生歷練，不見得會擔任教練，因為打球真的「打太久了」。

林瀛洲平常也會跟選手相約運動，「我跟王子維打羽球時，11球得讓我9球，且不可以殺球，不然要怎麼打？」他笑說，這樣的好感情，歸功於醫療團隊跟隨選手四處征戰，「看到他們最脆弱的一面。」

「運動傷害是運動員最大的敵人，譬如棒球好手大谷翔平，現在受傷後，別說二刀流，連零刀流也沒了。」林瀛洲表示，為了使運動員長遠發展，他們也會與教練溝通，適度讓運動員休息，「這些人可能是下一個戴資穎、李智凱，若是受傷了，所有的訓練成果就沒了。」