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疫後中京院再登台 于魁智、李勝素重現經典

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
中京院訪台，由當家老生于魁智（右）與小旦李勝素（左）領銜。記者曾原信／攝影
中京院訪台，由當家老生于魁智（右）與小旦李勝素（左）領銜。記者曾原信／攝影

一九九三年，中國國家京劇院首次來台，民國傳奇人物張學良也曾是座上客。一晃卅年，中京院昨舉辦訪台卅周年記者會，這是中京院第廿四次來台，也是疫後首個專案申請通過來台的大陸劇團。由當家老生于魁智與小旦李勝素領銜，帶領一團八十人演出六場骨子老戲，今起於國家戲劇院登台。楊門女將、打金磚等四齣戲是中京院首次來台貼演的經典劇目。

于魁智翻開卅年前的中京院節目手冊，感嘆「每張照片都是故事。」傳大藝術總經理周敦仁回憶，當年于魁智才卅二歲，以「打金磚」的劉秀在台灣成名。

卅年來，除ＳＡＲＳ、新冠等疫情，中京院幾乎年年來台。國家文藝獎得主王安祈形容台灣觀眾是「看著于魁智長大、目睹李勝素誕生」。李勝素原本在山西，以「廉錦楓」被劇作家貢敏看上，一九九八年和于魁智在台灣的中京院演出中，首度搭檔「野豬林」、「四郎探母」，從此成為黃金拍檔。

李勝素則形容每次來台都是「探望親朋好友」。為了延續中京院薪火相傳的精神，戲碼中原本由李勝素和于魁智一人到底的角色，此次都安排和後輩雙演，如李勝素和朱紅共演「楊門女將」的穆桂英、于魁智和劉壘共演「打金磚」的劉秀。

●中國國家京劇院訪台卅周年，今起至十月一日在台北國家戲劇院演出，詳情請洽主辦單位傳大藝術02-2771-5676。

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