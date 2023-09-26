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新冠XBB疫苗今開打 領500元禮券
莫德納ＸＢＢ.1.5疫苗今開打，優先開放給六十五歲以上民眾，為刺激打氣，除了提供五百元禮券，中、彰、投等縣市衛生局還送十支新冠快篩試劑，如果十月二日起接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，再送十支試劑，等於打三種疫苗，可拿到卅支試劑。
衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，分三階段施打，今起優先開放六十五歲以上民眾接種，十月二日起再開放醫護人員接種，暫定十月九日起全民接種。
本土新冠肺炎併發症個案中，六十五歲以上者逾七成，為降低感染新冠病毒後併發重症和死亡風險，九月底備妥二百萬劑莫德納ＸＢＢ.1.5疫苗，十、十一月各有二百萬劑疫苗來台，總計六百萬劑；若全部打完，接種人口占比近四成。
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