快訊

中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

雄檢搜索台農、信興蛋品 涂萬財30萬元交保

自炊就比較省？當心逛超市「三大NG行為」花更多冤枉錢

聯合新聞網／ 綜合報導
超市買食材自炊看似較省，但如果沒有仔細控管預算，反而可能花更多錢。圖片來源／ingimage
超市買食材自炊看似較省，但如果沒有仔細控管預算，反而可能花更多錢。圖片來源／ingimage

平常想要省吃儉用，選擇自己下廚，到超市等商場購買食材和生活用品是一個方法。然而，儘管超市的東西比外食和便利商店便宜，但如果缺乏計畫性地亂買，也可能傷了荷包。近來日本媒體「暮らしニスタ」就分析懂得節約的人，在超市購物會避免的三件NG事情。

NG1：買了不在清單內的東西

想要節省，自然就必須有效控管花費。因此在前往超市之前，如果可以先列好清單，並照著預訂計畫購物，就能夠達成一定節約效果。相對地，在琳瑯滿目的商品面前，就忍不住失心瘋，看到什麼就想買什麼，反而容易造成許多不必要的花費，使得預算超支。

NG2：被節慶流行帶著走

好比說到了端午節，就想說要買一堆粽子回家，或是到了中秋節，買了一大堆月餅、柚子和烤肉的東西。實際上自己家裡是否有辦法吃光這麼多食物，恐怕也得多加三思。否則不只花了大錢，家中還總是堆滿某節慶買下的食材，常常吃到很膩都還沒消化完。

NG3：看到新商品就想試試看

例如甜點、調味料或是冷凍即食品等東西，往往在去超市時，都會發現有沒看過的新東西上架，有時也會有工作人員再現場推銷。但其實很多商品，特別是調味料方面的，往往都是本來常用的最習慣，就算好奇購買下新品項，最終也容易苦惱不知道該怎麼使用。

超市 中秋節 月餅 粽子 端午節

延伸閱讀

中秋柚子與十種藥混吃恐致命 醫師：代謝時間長達72小時

不只讓座掀議！妹子怒隔壁乘客「1行為」害她險抽筋 網狂點頭：是基本禮儀吧

作家十理由揭「觀光客不來台」原因 網猛點頭：無法反駁

醫警告病毒肆虐！照顧腸病毒兒 爸也中鏢「雙手長滿紅疹水泡」

相關新聞

中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中秋連假南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但無...

開車前吃安眠藥 「藥駕」昏睡輾斃騎士

高雄一名男子飽受失眠之苦，某天睡前忘記服用安眠藥，隔天上班出門前「補吃」，開車時突然睡著，直接衝撞並輾斃停等紅燈的女騎士...

「藥駕」交通事故 年奪300命

「藥駕」致命風險不亞於「酒駕」，台北市藥師公會推估我國每年至少三百人死於「藥駕」所造成交通事故，高於一一一年酒駕事故死亡...

新冠XBB疫苗今開打 領500元禮券

莫德納ＸＢＢ.1.5疫苗今開打，優先開放給六十五歲以上民眾，為刺激打氣，除了提供五百元禮券，中、彰、投等縣市衛生局還送十...

自炊就比較省？當心逛超市「三大NG行為」花更多冤枉錢

平常想要省吃儉用，選擇自己下廚，到超市等商場購買食材和生活用品是一個方法。然而，儘管超市的東西比外食和便利商店便宜，但如果缺乏計畫性地亂買，也可能傷了荷包。近來日本媒體「暮らしニスタ」就分析懂得節約的人，在超市購物會避免的三件NG事情。

免疫低下族 後疫時代更需永續性防護

時序逐漸進入秋、冬，公衛專家憂心，隨著新冠病毒變種株的出現，未來可能有新一波疫情。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦