自炊就比較省？當心逛超市「三大NG行為」花更多冤枉錢

平常想要省吃儉用，選擇自己下廚，到超市等商場購買食材和生活用品是一個方法。然而，儘管超市的東西比外食和便利商店便宜，但如果缺乏計畫性地亂買，也可能傷了荷包。近來日本媒體「暮らしニスタ」就分析懂得節約的人，在超市購物會避免的三件NG事情。

NG1：買了不在清單內的東西

想要節省，自然就必須有效控管花費。因此在前往超市之前，如果可以先列好清單，並照著預訂計畫購物，就能夠達成一定節約效果。相對地，在琳瑯滿目的商品面前，就忍不住失心瘋，看到什麼就想買什麼，反而容易造成許多不必要的花費，使得預算超支。

NG2：被節慶流行帶著走

好比說到了端午節，就想說要買一堆粽子回家，或是到了中秋節，買了一大堆月餅、柚子和烤肉的東西。實際上自己家裡是否有辦法吃光這麼多食物，恐怕也得多加三思。否則不只花了大錢，家中還總是堆滿某節慶買下的食材，常常吃到很膩都還沒消化完。

NG3：看到新商品就想試試看

例如甜點、調味料或是冷凍即食品等東西，往往在去超市時，都會發現有沒看過的新東西上架，有時也會有工作人員再現場推銷。但其實很多商品，特別是調味料方面的，往往都是本來常用的最習慣，就算好奇購買下新品項，最終也容易苦惱不知道該怎麼使用。