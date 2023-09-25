桃機三航廈屋頂面積相當於3個大巨蛋 十大建設後最大單一量體工程

國發會今天舉行委員會議，會中交通部報告桃園國際機場第三航站區執行情形，桃園機場總經理范孝倫會後指出，第三航廈主體東西長414公尺、南北寬242公尺，相當於3座橫放的臺北101大樓；單屋頂面積就達10公頃，相當於三座大巨蛋，是國內繼「十大建設」後規模最大的單一量體公共工程。三航廈工程進度已破50%，預計2026年完工，工程經費可能破千億元。國發會主委龔明鑫期待三航廈完工後，桃機可以成為「東亞國際樞紐」。

交通部報告指出，桃機第三航站地下3層、地上4層，總樓地板面積58萬平方公尺，最大特色為大跨徑波浪狀屋頂與室內、外雲頂天花系統；另第三航廈主體為減少結構實體量體及增加穩定性，由16支高19公尺、每支重200公噸的巨柱及其上桁架支撐，6月15日開始展開首支巨柱吊裝作業後，已完成兩支巨柱工程，正吊裝第3支巨柱中，象徵第三航廈建設邁入嶄新里程碑。

范孝倫表示，目前已陸續提供6個E類、2個C類之過夜機坪周轉使用，航廈地下二樓至三樓鋼構已全數完成，第一階段目標的北登機廊廳已可見建築雛型，力拼2024年底完工。預計第三航廈整體工程2026年完工後，桃園機場朝提供8200萬人次年旅客服務量的目標大步前進。

范孝倫表示，三航廈工程進度正常，截至8月底已破50%，達到56.25%；該工程109年5月核定總經費為956億，但近年幾因為材料等物價上調，營建經費目前正檢討中，可能再追加，應該會超過千億元。

龔明鑫則說，希望第三航廈完工以後，機場量能和設備更加提升可成為「東亞國際樞紐」。同時請交通部協助機場公司整合營運啟用前跨部門應辦事項包括海關、證照查驗、檢疫、安全檢查(CIQS)等；也請交通部配合航空城建設，加強協調本計畫及周邊相關重要工程進度，期能促進機場周邊區域經濟發展發揮最大效益。