快訊

亞運柔道／女王感謝男神！ 連珍羚淚崩：楊勇緯是繼續走下去的動力

下班小心！5縣市發布大雨特報 恐一路下至晚間

明揚大火廠商遭檢方聲請假扣押 屏東地院今裁定駁回

桃機三航廈屋頂面積相當於3個大巨蛋 十大建設後最大單一量體工程

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
桃園機場第三航廈。記者葉信菉／攝影 葉信菉
桃園機場第三航廈。記者葉信菉／攝影 葉信菉

國發會今天舉行委員會議，會中交通部報告桃園國際機場第三航站區執行情形，桃園機場總經理范孝倫會後指出，第三航廈主體東西長414公尺、南北寬242公尺，相當於3座橫放的臺北101大樓；單屋頂面積就達10公頃，相當於三座大巨蛋，是國內繼「十大建設」後規模最大的單一量體公共工程。三航廈工程進度已破50%，預計2026年完工，工程經費可能破千億元。國發會主委龔明鑫期待三航廈完工後，桃機可以成為「東亞國際樞紐」。

交通部報告指出，桃機第三航站地下3層、地上4層，總樓地板面積58萬平方公尺，最大特色為大跨徑波浪狀屋頂與室內、外雲頂天花系統；另第三航廈主體為減少結構實體量體及增加穩定性，由16支高19公尺、每支重200公噸的巨柱及其上桁架支撐，6月15日開始展開首支巨柱吊裝作業後，已完成兩支巨柱工程，正吊裝第3支巨柱中，象徵第三航廈建設邁入嶄新里程碑。

范孝倫表示，目前已陸續提供6個E類、2個C類之過夜機坪周轉使用，航廈地下二樓至三樓鋼構已全數完成，第一階段目標的北登機廊廳已可見建築雛型，力拼2024年底完工。預計第三航廈整體工程2026年完工後，桃園機場朝提供8200萬人次年旅客服務量的目標大步前進。

范孝倫表示，三航廈工程進度正常，截至8月底已破50%，達到56.25%；該工程109年5月核定總經費為956億，但近年幾因為材料等物價上調，營建經費目前正檢討中，可能再追加，應該會超過千億元。

龔明鑫則說，希望第三航廈完工以後，機場量能和設備更加提升可成為「東亞國際樞紐」。同時請交通部協助機場公司整合營運啟用前跨部門應辦事項包括海關、證照查驗、檢疫、安全檢查(CIQS)等；也請交通部配合航空城建設，加強協調本計畫及周邊相關重要工程進度，期能促進機場周邊區域經濟發展發揮最大效益。

桃園機場 交通部 桃機

延伸閱讀

紓解大溪交流道交通量 國道3號增設桃園八德交流道工程

北市大巨蛋今起最後一次消防測試 李四川曝最快「這天」有結果

智慧移動協會喊話：333策略 做大電動運具業

棒球／終於等到了！亞錦賽將成大巨蛋首戰 邀請王貞治來台

相關新聞

幸運兒花26元中千萬！7-11統一發票開出 5位千萬得主門市出爐

財政部開出最新一期2023年7-8月統一發票中獎號碼，統一超商共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張2百萬特...

「史上最混亂」三大疫苗將開打 時程、對象一次看清楚

秋冬季節，各類病毒、細菌活躍，包括新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌常造成生命威脅。衛福部疾管署明天及10月2日將開放「莫德...

醫警告病毒肆虐！照顧腸病毒兒 爸也中鏢「雙手長滿紅疹水泡」

最近許多民眾發燒、感冒，造成兒童門診量大增，也有不少家長淪陷。根據多位醫師透露，秋冬來臨之際是呼吸道疾病感染高峰，包括A型和B型流感、RSV病毒、腺病毒，以及近期逐漸升溫的腸病毒。

午後對流旺盛！嘉義以南5縣市大雨特報 恐一路下至晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天嘉義以南地區有局部大雨及大雷雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風...

好天氣要沒了！明起水氣增加 中秋連假「這些地區」雨勢明顯

中央氣象署表示，明天水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及山區有局部短...

買26元飲品就中獎！7-ELEVEN統一發票開出5張千萬特別獎

財政部開出最新一期2023年7～8月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦