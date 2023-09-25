幸運兒花26元中千萬！7-11統一發票開出 5位千萬得主門市出爐

財政部開出最新一期2023年7-8月統一發票中獎號碼，統一超商共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎。

統一超商表示，本期共有5位消費者獲得千萬大獎，其中一人只花26元就中千萬，一人在新竹市東區的7-ELEVEN交大門市購買26元的飲品；一人在新北市中和區的7-ELEVEN樂鑫門市購買49元的飲品、報紙；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN成龍門市購買60元的飲品；一人在新北市三重區的7-ELEVEN大智門市購買89元的飲品、麵包；一人在台中市烏日區的7-ELEVEN榮泉門市購買100元的民生用品。

除了千萬大獎外，還有5位幸運兒獲得2百萬特獎。統一超表示，其中一人靠提貨卡與點數折抵，並支付餘額5元就中2百萬，一人在台中市南屯區的7-ELEVEN惠中門市購買58元的鮮食；一人在台中市中區的7-ELEVEN聯鑫門市購買30元的鮮食；一人在台北市內湖區的7-ELEVEN行龍門市，使用提貨卡與點數折抵鮮食、CITY CAFE後，只花5元就中獎；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN桃華門市購買242元的飲品、民生用品；一人在新北市林口區的7-ELEVEN南勢埔門市購買928元的食品、飲品、CITY CAFE。

而6位雲端發票專屬獎百萬得主，其中一人只花29元就中百萬，一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN平昌門市購買121元的飲品、零食；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN千塘門市購買179元的瑞穗鮮乳；一人在台北市中山區的7-ELEVEN松京門市購買29元的民生用品；一人在台北市內湖區的7-ELEVEN瑞鑽門市購買44元的飲品；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN觀昌門市購買33元的鮮食；一人在台中市大里區的7-ELEVEN大衛門市購買79元的鮮食。