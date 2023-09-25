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買2瓶飲料中千萬！萊爾富統一發票幸運兒在湖口好客店

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萊爾富表示，7～8月統一發票幸運之神眷顧新竹縣的湖口好客店。圖／萊爾富提供
萊爾富表示，7～8月統一發票幸運之神眷顧新竹縣的湖口好客店。圖／萊爾富提供

112年7～8月期統一發票今開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「21981893」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「39597522」，3組頭獎的中獎號碼分別為「09505831」、「54219897」及「17469638」。

萊爾富本期開出特別獎1,000萬元1組。萊爾富表示，這期7～8月幸運之神眷顧萊爾富於新竹縣的湖口好客店開出1張特別獎1,000萬元發票，這位幸運兒只花了44元購買2瓶飲料，花不到50元，就中了1,000萬元特別獎。

明揚國際科技屏東廠區大火釀成重大死傷，屏東縣府為回應民眾愛心捐款以協助傷患後續醫療、生活及提供罹難者家屬之經濟支持，啟動社會救助金專戶設立捐款專戶「0922火災爆炸災害捐款」，即日起開放接受民眾愛心捐款，款項將全數用於「0922火災爆炸災害捐款」，不會與其他指定專案併用。

萊爾富表示，即日起，民眾也可以在萊爾富超商捐款繳費，民眾先至屏東縣政府社會處「0922火災爆炸災害捐款」專案系統網站首頁，點選「我要捐款」後，依序填寫捐款人個人資料和捐款方式，填妥後按下「確認送出」，列印出「超商條碼繳費單」，即可持繳費單至萊爾富門市繳費，民眾如有幸運對中發票也可順便做愛心。有關「0922火災爆炸災害捐款」專案洽詢，可撥打屏東縣社會處社會救助科08-7320415分機5335。

捐款 屏東縣政府 特別獎

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