一天驗出6種病毒 「這種」發高燒咳到吐 醫：太誇張了

最近小兒科診所人滿為患，多名醫師示警，不論大人、小孩發燒的人愈來愈多，並已進入秋冬呼吸道疾病高峰期。小兒科醫師陳信宏近日在臉書分享，門診一天共驗出6種病毒，包括流感、腺病毒、新冠肺炎、呼吸道融合病毒（RSV）、腸病毒及病毒性腸胃炎，「什麼病毒都有，真的太誇張了」，提醒若出現發燒症狀，要趕快就醫篩檢、治療。

陳信宏在臉書發文，上周四（21日）一天內驗到6種病毒，雖然都不是同一個人，但觀察到已是呼吸道疾病高峰期。隨後又抓到4個呼吸道融合病毒（RSV），每個病患都發高燒，咳得要命，咳到吐，痰好多。

陳信宏指出，門診另也新增3兒童出現流感併發腦炎重症都未滿10歲，一旦公費流感疫苗開打後，應盡速施打流感疫苗，避免感染重症。