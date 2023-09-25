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統一發票今開獎 下午一點半鎖定中獎號碼

聯合報／ 記者賴昭穎 ／台北即時報導
發票存載具的好處除可減少紙張浪費、環保愛地球，財政部鼓勵國人使用雲端發票，也能提告中獎率。發票存載具示意圖。(美聯社)
發票存載具的好處除可減少紙張浪費、環保愛地球，財政部鼓勵國人使用雲端發票，也能提告中獎率。發票存載具示意圖。(美聯社)

今（112）年7-8月期統一發票獎今天13點半電視直播開獎，本頁面將即時更新開獎訊息，敬請鎖定。財政部上周公布5-6月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有八張未領，提醒民眾趕快檢查手上未對的發票。

財政部提醒，112年7-8月期統一發票中獎領獎期間為112年10月6日至113年1月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

財政部也在22日公布5-6月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有八張未領，當中花費金額最低的是由foodpanda開出的58元外送費發票；200萬元特獎則剩五張未領，花費最低僅20元，是在桃園市八德區福德一路統一超商購買鮮食。

統一發票 電子發票 雲端

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