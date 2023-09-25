優質系／一本漫畫的歷史啟蒙 蕭宇辰 要讓「臺灣吧」陪更多孩子長大

窩在圖書館角落，男孩翻著橫山光輝的漫畫《三國志》，瞪直了雙眼，彷彿掉入另一個時空，身後萬馬奔騰，一刀一箭都藏著運籌帷幄，直至闔上書那一刻，他才發現窗外已是日落西山。

憶起那個遁入歷史之門的瞬間，「臺灣吧」創辦人蕭宇辰笑說其實就是個小學生的日常，但對歷史的好奇確實就此展開。「每次開學，歷史課本發下來我一天就能翻完，然後自己去找其他故事來讀，大概那時候就知道自己很喜歡歷史。」

蕭宇辰說父母親學歷雖不高，卻仍用心教養孩子。圖／蕭宇辰提供

隨著求學過程到當上老師，蕭宇辰逐漸發現歷史其實只是個手段，「教育」才是他更想做的。他於是和好友張佳家 、謝政豪、林辰聯手創作出影片《動畫臺灣史》，在YouTube還不如現在風行的2014年，短短三天就創下十萬點閱率，一個月後便透過募資成立「臺灣吧」，除了延伸發展哲學、經濟、法律等知識影片，也編寫出版繪本和教材，滲透第一線教學現場；同時與雲門舞集、超商、銀行、電視台等合作行銷案或節目，在教育界和媒體界逐步累積出影響力。

「教育是個點滴工程，不是哪一個部長或局處長上台就能輕易改變的，它必須用包圍的概念從各方慢慢推進，任何人都只能在這個點滴工程裡扮演一個特定角色，而當你愈瞭解你能夠扮演的角色，你就會把自我再縮得更小一點，看清楚自己能再多做哪些事情。」

蕭宇辰將如今的「臺灣吧」定調為複合式教育公司，透過角色IP黑啤與小黑啤開展不同產品。攝影／沈昱嘉

讓自己翻轉的教育

之所以會相信教育，蕭宇辰說，最大原因還是「教育產生階級流動這件事就發生在我身上。」蕭宇辰的父親是公車司機，母親是生產線工人，「我們家長輩的學歷大多落在初中或高中，我運氣好進了建中和台大，才因此看到了不同世界，所以某種程度上我知道教育的影響力，勞工階級的小朋友想有不同的視野，就需要我們在教育面給點不一樣的刺激。」

但儘管學歷不高，蕭宇辰回憶母親其實很努力教養孩子，長大後他甚至在家裡翻出媽媽當年買的教養書。「我國中念的是流氓學校，身邊很多愛打架鬧事的留級生，但可能我媽媽教育滿成功，我一直知道家裡辛苦，下意識覺得要更努力，因為這樣我一直沒有太明顯的叛逆期。」因家中經濟狀況不好，蕭宇辰高三就開始當家教賺生活費，考上建中後，家人也許是對這孩子放心了，在他選念第一類組甚至歷史系時，也沒有太多意見。

「臺灣吧」由蕭宇辰(左起)、謝政豪、張佳家、林辰聯手創立。圖／臺灣吧Taiwan Bar 提供

而會決定當個歷史老師，則是因高二那年遇到了如今在教學圈仍相當有名的歷史老師黃春木。「我印象非常深刻，有一節歷史課他遲到了，進來當然就先跟我們道歉，然後說起他最近在忙什麼，聊完後我記得他露出非常滿足的笑容，說『雖然很忙、很多外務要處理，但能有個工作讓我沉浸在歷史的世界裡，我覺得很開心。」看著老師的表情，蕭宇辰當下就決定：「我也想變成這個樣子！」

考上台大歷史系後，修了教程，大三那年蕭宇辰因類實習計畫到三芝國中協助暑期輔導，「整個實作過程中我開始明確理解教育是怎麼一回事，也更連結我自己的成長過程，看到學生的反應，感覺非常好，那個暑假算是讓我堅定了『教育就是我想要投入的事情。』」

「臺灣吧」的滲透力

從喜歡歷史到透過這個專業投入教育，再到離開學校創業，如今的蕭宇辰稱自己是個「教育工作者」，教育於他本就不只有在第一線教學，還包括使用影像、角色IP等各種轉譯知識的方式，而這也成就了「臺灣吧」的DNA。

「臺灣吧」因創造的角色IP周邊商品開創出更廣大的市場。圖／臺灣吧Taiwan Bar 提供

「會取名『臺灣吧』其實就是延續當時發想的節目屬性：讓大家像待在酒吧裡面，輕鬆就能了解跟台灣有關的東西，這後來也成了我們整間公司的意象。」他認為如今的「臺灣吧」較像是間複合式的教育公司，除了原先的知識性影像內容，近幾年也創造出教育IP角色如黑啤、小黑啤等，並以此發想繪本、桌遊、卡通，甚至開發了一整套性教育圖文誌，期待明年能在學校內推動成為正式課程。

「其實現在『臺灣吧』YouTube頻道上點閱率最高的就是性教育影片，而不是《動畫臺灣史》。」 一系列討論兩性性徵、保險套、性病、月經等知識主題都相當受歡迎，這讓他們發現台灣性教育的知識需求不僅一直存在，還不容小覷，他於是開始盤點性教育在台灣的問題跟困境。

「性教育常只是放在健康教育裡幾個章節或用衛教的概念去做，但其實應該要成為一個完整的學科。」蕭宇辰直言，很多家長都覺得不應該在國中就開始談這一塊，「因為小孩還小，要幹嘛等18歲以後再說，但這其實是非常微妙的悖論，如果這樣那人為什麼還要受教育？教育不就是為了幫未來做準備，讓你出社會時能夠用所學去面對挑戰，如果什麼都等長大再說，那其實所有教育都不用做了。」

2016年蕭宇辰(中)讓「臺灣吧」正式組織化並分工，如今各部門都能掌握不同專案。攝影／沈昱嘉

他認為台灣長期以來都忽視了「Soft Skill」這一塊的教育，除了性知識，還包括人際關係的處理、溝通能力、情緒管理等等，「台灣很少會認真把這些東西當作一個項目教，而是放到相對末節，例如在輔導課裡稍微帶到，但情緒管理其實很可以成為一個獨立課程，去告訴學生，未來你該如何面對各種壓力和關係。」他所提出的其實也是如今108課綱「將素養融入教育」的出發點，「只是實際在學校裡落實的難度太高了，但這也是我們可以著力且做得更好的地方。」

看照各年齡孩子

於是從前年開始，「臺灣吧」花了近兩年編寫出一套上下冊、共十個完整章節的性教育圖文誌，接下來將進行一系列師資培訓和推廣計畫，目標是導入學校現場，未來有機會朝聯合國提出的標準，讓性教育成為完整的一學分課程。

而針對年紀更小的族群，蕭宇辰也持續投入，不管是小學到國中的課程內容，抑或是提供給老師的補充資源，「這幾年我們花了更多力氣想把整個教育領域的家長、學生、老師都作為TA族群，去開展不同的產品和服務。」包括和不同領域的企業持續合作各類型的知識行銷或節目，接下來也將重啟2016年做過的「大抓周計畫」。

「相比當年透過募資了解大眾想看哪些領域的知識，去做出相應的影片，這次想直接對焦K12（幼稚園到12年級）的孩子，用不同內容引發小朋友好奇、進而去探索知識，目前也已經推出幾堂專為5-9年級孩子設計的學習課程。」蕭宇辰認為，和別的社會議題不同，教育相對沒有一個目標或終點，「教育很特別，它的核心目的就是幫助人類為未來作準備，可是未來不可知，所以『多元』會是一個最終的共識。」

談起一系列將要做的計畫，蕭宇辰語氣時而高昂、眼底一如初入行時發著光，那個因漫畫書而生的悸動，沒有隨著闔上書封消失，反倒成了他持續往前的扎實原點。