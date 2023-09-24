血汗！連鎖飲料店長月休4天無加班費 打拚9年從無勞健保

伍姓女子在高雄知名連鎖果汁店擔任「總店長」多年，每天工作11小時僅月休4天，去年她跟施姓老闆討加班費走上調解，才發現施男9年來都未幫她保過勞健保，伍女依勞基法向施男終止聘僱關係，另向施索討9年來加班費、補休費共270多萬元，法院審理時經法官計算，判施要賠伍女191萬餘元，還要提撥18萬元至勞保退休金專戶，並開非自願離職單給伍女。

這家果汁店在高雄有多家分店，主打每日新鮮水果現榨，伍女從2013年3月起受雇施男，負責到各分店工作，月薪為4萬9000元，每天從早上10點忙到晚上9點，工時長達11小時，月休僅4天。

去年初開始，伍女多次向施男要求加班費，但施男卻未依法補給伍女加班費，伍女申請爭議調解，才發現施男從未依法幫她投保勞健保及提繳勞工退休金，直到調解時，施才緊急幫伍女投保，但投保薪資卻是最低級距，遠低於她的月薪。

去年5月18日，伍女認為施男違反勞基法規定，造成她權益受損，依法向雇主終止雙方勞動契約，同時提告主張施男應給付24萬餘元資遣費及開立非自願離職書。

另外，伍女任職9年間，施男只給伍女月休4天，另外4天她屬休息日出勤，9年來休息日加班費合計101萬元，至於每日上班時有3小時加班，9年施男共欠她137萬元加班費，加上每年特休假等費用，合計向施男索討276萬2437元欠款。

施男被告反駁，稱伍女受雇時，每天中午都有1小時休息，伍女工作是採「統包制」，加班費、特休薪資、退休金提撥跟保險補貼都算在薪資內，優於勞基法規定，他們既沒有違法，伍女要求資遣費也毫無理由。

高雄地方法院審理時，法官認為，加班費、特別休假未休工資等項目，雖可採「統包制」，但仍要區分哪些項目為平日工資，哪些為加班費，若沒有工資清冊，詳載統包範圍跟項目，便不能免除給付工資義務。

法官依據伍女的考勤表資料，發現上面並未記載名目跟計算方式，更沒有統包制等相關文義記載，根本無從明確區分所稱統包範圍為何，因此施男依法仍要給付伍女加班費、特休未休工資以及提繳勞工退休金。

法官依據伍女的考勤表，以及雙方不爭執出勤紀錄，認定伍女每月30天，出勤26天，其中有4天為休息日出勤，經計算後，伍女任職期間平日加班費可請求93萬6529元、休息日加班費73萬4197元，扣除雙方同意減項後，合計158萬214元；特休未休工資則為11萬2200元。

法官經計算後，確認施男共要賠償伍女加班費、特休未休工資、資遣費共191萬8222元，施男另要給伍女非自願離職書，並提撥應繳的勞退金18萬9713元至勞退帳戶。