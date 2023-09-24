秋冬4大病毒發威孩童發燒多 醫崩潰：自己小孩也發燒

秋冬來臨是呼吸道疾病感染高峰。小兒科醫師巫漢盟在臉書表示，最近門診來看病的孩子很多，且發燒得一個比一個高，上周連家中兩個孩子輪流發燒，讓他崩潰。目前是呼吸道疾病感染高峰，要特別小心腺病毒、副流感、流感、呼吸道融合病毒4大病毒。

巫漢盟說，近來門診許多家長詢問，為何孩子總是晚上才發燒？這是體溫在清晨4至6點最低，傍晚6至8點最高，一旦孩子發燒，在晚上就容易發燒超過攝氏38度。

巫漢盟表示，秋冬來臨是呼吸道疾病感染高峰，疾管署近一周統計前4大呼吸道常見疾病，首先是流感，流行於每年10月到隔年2月，通常是A型和B型，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水等，感染後會很快現嚴重的呼吸道症狀，應盡快就醫，預防方法為接種流感疫苗，今年公費流感疫苗將於10月2日開打。

其次，呼吸道融合病毒好發於2歲以下的嬰幼兒，常導致支氣管炎、肺炎，又以早產兒為高危險群，症狀包括流鼻涕、發燒、呼吸速率異常、咳嗽有雜音等。

第三、副流感的症狀類似於流感，但不如流感嚴重，潛伏期約2至7天，症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕，嚴重者會引起哮吼、喉嚨阻塞，也會沙啞和喘鳴。

最後，腺病毒症狀則包括連續高燒3至5天、伴隨上呼吸道症狀、結膜炎、腸胃炎等。他指出，以上4種疾病多為飛沫與接觸傳染，病程皆為1至2周，症狀多為咳嗽、流鼻涕、鼻塞，提醒家長要做好衛生管理才能避免感染。

●近期嬰幼兒流行疾病

巫漢盟指出，衛福部疾管署近一周統計，前4大呼吸道疾病：

流感：流感流行於每年的10月到隔年2月間，通常是A型和B型會引起季節性流行，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水等，病程非常快速，常立即出現嚴重呼吸道症狀，應盡快就醫，而目前預防流感最有效的方法就是接種流感疫苗。

呼吸道融合病毒：好發於2歲以下寶寶，常導致支氣管炎、肺炎，又以早產兒為高危險群，症狀包括流鼻涕、發燒、呼吸速率異常、咳嗽有雜音等，由於部分症狀與感冒類似，因此更需觀察咳嗽與呼吸雜音，嬰幼兒並避免出入人多擁擠場所，家裡也盡量避免二手、三手菸毒害，降低感染風險。

副流感：由副流感病毒（屬RNA病毒）引起，是一種呼吸道疾病，症狀類似於流感，但不如流感嚴重，潛伏期約2至7天，症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕，嚴重者會引起哮吼，喉嚨會阻塞引起咻咻叫的聲音，也會沙啞和喘鳴。

腺病毒：一種DNA病毒，不具有外套膜，檢測方式包括利用分子生物學原理分離出病毒、快篩、抽血檢測等，不過由於檢測時間較耗時或需額外費用，一般醫師較常以臨床症狀做診斷。症狀包括連續高燒3至5天、伴隨上呼吸道症狀、結膜炎、腸胃炎等。

以上4種疾病多為飛沫與接觸傳染，病程皆為1至2周，症狀多為咳嗽、流鼻涕、鼻塞，提醒爸媽要加以做好衛生管理才能避免感染。