快訊

才喊「撤退」就爆炸！屏東工廠大火釀死傷 時間軸還原驚險救災過程

評／壞蛋的吹哨者遭死亡威脅 黑道治國不演了

下班注意！國1高架桃園路段5車追撞 北上「紫爆」回堵6公里

澎湖文化體驗活動正夯 不曬太陽也可以這樣玩

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
像「蒔氛工作室」帶遊客採用天然原料製作獨一無二的海洋造型肥皂。圖／澎湖縣政府提供
像「蒔氛工作室」帶遊客採用天然原料製作獨一無二的海洋造型肥皂。圖／澎湖縣政府提供

繼海上國際花火節後，澎湖縣邀請「麋先生」、「原子邦妮」等多個獨立樂團在林投沙灘舉行的「2023澎湖黃金海岸音樂嘉年華」，端出海邊音樂饗宴，現場有美食、手作文創品牌駐點，澎湖縣政府更攜手林投社區發展協會舉辦「牽罟瘋漁趣」，重現古老捕魚文化，老傳統帶來遊客新體驗。

澎湖縣是國內旅遊勝地，奎壁山「摩西分海」、如鬼斧神工的「池東大菓葉玄武岩」、全球百大農村之一的「南寮聚落」都享譽盛名，其中隱藏在咕咾石古厝最裡端的「浮球秘境」，是回收海洋廢棄浮球製成的網美拍攝地，大小不一的彩色浮球高掛，繽紛畫面令人忍不住直按快門。西嶼地區由海蝕崖與海積平台組合而成的「池西岩瀑」，擁有壯闊海景，不用濾鏡就能拍出美美的「海天一線」。

縣府表示，澎湖夏日燠熱，現在有旅行團結合在地青年推廣手做工藝與城鎮文化的體驗活動，像「蒔氛工作室」即帶遊客採用天然原料製作獨一無二的海洋造型肥皂；另有在地耆老教製以一條網線製成的環保網袋，帶給遊客一堂即將失傳的手工藝課；最受年輕人歡迎的，莫過於草鞋編製，簡單的手法就可能編出可愛度爆表的草鞋明信片。

近來最夯的是縣府與林投社區合辦的「林投牽罟趣」，這種傳統捕撈方式，須結合先民智慧，集眾人之力才得以完成，是澎湖漁村最具特色的捕魚方式之一。參加的遊客須在腰際綁著拉繩，前後推拉13次將海中的魚網給撈起，每次的漁獲都不同，讓大家享受另類「開獎」樂趣。

澎縣府指出，俗稱「撸魚」的撈魚苗體驗也是一絕，旅客穿青蛙裝即可下水，利用腰部力量推動竹筏將魚苗趕進漁網內，隨著潮汐與季節的變化，撈獲的與魚苗數量都不同，趣味十足。

「牽罟」須結合先民智慧，集眾人之力才得以完成，是澎湖漁村最具特色的捕魚方式之一。圖／澎湖縣政府提供
「牽罟」須結合先民智慧，集眾人之力才得以完成，是澎湖漁村最具特色的捕魚方式之一。圖／澎湖縣政府提供
最受年輕人歡迎的，莫過於草鞋編製，簡單的手法就可能編出可愛度爆表的草鞋明信片。圖／澎湖縣政府提供
最受年輕人歡迎的，莫過於草鞋編製，簡單的手法就可能編出可愛度爆表的草鞋明信片。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 牽罟

延伸閱讀

澎湖國際燈光藝術節 主題展區21日晚閃亮登場

法國參議院外交國防副主席訪澎湖 縣長陳光復感謝挺台

澎湖施政與城市競爭力排名躍進 陳光復感謝給予肯定

澎湖海巡拂曉出擊 查扣越界陸船

相關新聞

數十年罕見！苗栗永和山水庫出現自然溢流

「永和山水庫出現溢流了！」苗栗縣永和山水庫興建完成近40年，水庫雖有大型的溢流口設計，但多年來幾乎不曾有人見過蓄水自然滿...

台南登革熱反轉？藍營抨擊中央大員邀功 羅一鈞這樣說

台南市議會上午進行「登革熱防治專案報告」，國民黨團氣憤批說中央大員南下幾天就說疫情已控制，如此邀功置辛苦的第一線基層人員...

午後對流發展旺 屏東等9縣市大雨特報

中央氣象署發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東地區及苗栗至高雄、台東山區有局部大雨發生的機率，注意...

3公費疫苗齊開打「史上最混亂」？台中市府教聰明打

公費莫德納XBB新冠疫苗9月26日優先開放65歲以上接種，公費流感疫苗、23價肺炎鏈球菌疫苗10月2日開打，很人憂一次打...

南台灣登革熱趨緩...陳宜民：天都轉涼 羅一鈞才進駐

南台灣登革熱疫情嚴峻，疾管署副署長羅一鈞周一進駐台南，稱疫情反轉。國政基金會今舉行座談會，基金會永續組召集人陳宜民認為，...

求健康不吃或只吃水果？ 營養師：份量拿捏才是關鍵

超市及超商內可見不少火龍果、香蕉及中秋節應景的柚子等水果。國健署建議，水果雖然同蔬菜具有不少維生素、膳食纖維及礦物質，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦