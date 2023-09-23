澎湖文化體驗活動正夯 不曬太陽也可以這樣玩

繼海上國際花火節後，澎湖縣邀請「麋先生」、「原子邦妮」等多個獨立樂團在林投沙灘舉行的「2023澎湖黃金海岸音樂嘉年華」，端出海邊音樂饗宴，現場有美食、手作文創品牌駐點，澎湖縣政府更攜手林投社區發展協會舉辦「牽罟瘋漁趣」，重現古老捕魚文化，老傳統帶來遊客新體驗。

澎湖縣是國內旅遊勝地，奎壁山「摩西分海」、如鬼斧神工的「池東大菓葉玄武岩」、全球百大農村之一的「南寮聚落」都享譽盛名，其中隱藏在咕咾石古厝最裡端的「浮球秘境」，是回收海洋廢棄浮球製成的網美拍攝地，大小不一的彩色浮球高掛，繽紛畫面令人忍不住直按快門。西嶼地區由海蝕崖與海積平台組合而成的「池西岩瀑」，擁有壯闊海景，不用濾鏡就能拍出美美的「海天一線」。

縣府表示，澎湖夏日燠熱，現在有旅行團結合在地青年推廣手做工藝與城鎮文化的體驗活動，像「蒔氛工作室」即帶遊客採用天然原料製作獨一無二的海洋造型肥皂；另有在地耆老教製以一條網線製成的環保網袋，帶給遊客一堂即將失傳的手工藝課；最受年輕人歡迎的，莫過於草鞋編製，簡單的手法就可能編出可愛度爆表的草鞋明信片。

近來最夯的是縣府與林投社區合辦的「林投牽罟趣」，這種傳統捕撈方式，須結合先民智慧，集眾人之力才得以完成，是澎湖漁村最具特色的捕魚方式之一。參加的遊客須在腰際綁著拉繩，前後推拉13次將海中的魚網給撈起，每次的漁獲都不同，讓大家享受另類「開獎」樂趣。