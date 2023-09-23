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女性4大避孕迷思 醫籲雙重避孕找回自主權

中央社／ 台北23日電

婦產科醫師指出，18到35歲女性常見4大避孕迷思，如調查發現高達1/5女性若有內射意外，會採用水沖洗陰部的錯誤方式處理，籲女性遵循「雙重避孕」原則，找回避孕自主權。

每年9月26日是世界避孕日，根據衛生福利部國民健康署「民國105年台灣地區第12次家庭與生育調查研究」，國內20到35歲未婚女性人工流產年發生率約1.45%。

台灣婦產身心醫學會理事長張芳維近日透過新聞稿表示，若以人口數推估，平均每年有2萬3千名女性進行流產處置，加上未登錄的黑數，恐怕還要更多。

張芳維指出，根據2023年最新避孕認知及行為狀況調查發現，18到35歲女性常見4大避孕迷思，包括僅靠戴保險套、計算安全期、體外射精來避孕，以及分不清楚事前及事後避孕藥的差異。

此外，若不小心發生保險套破洞、體內射精等意外時，雖然有66%女性會盡速就醫諮詢、64%服用事後避孕藥補救，但調查也發現，平均每5個女性就有1個用水沖洗陰部的錯誤方式緊急處理。

醫界建議最有效的避孕方式為「雙重避孕」，也就是男性全程正確佩戴保險套加女性規律服用事前避孕藥。張芳維說，根據最新網路調查統計，台灣事前避孕藥使用率不到5成、僅約35%，與德國54.3%、法國50.5%等歐美國家相比仍偏低。

對於事前避孕藥，女性常見如長期服用會傷害卵巢子宮等誤解。張芳維表示，比起藥物的副作用，非預期懷孕恐帶來更多的心理創傷，與更高的焦慮、憂鬱症風險。

他說，國外研究顯示，女性在意外懷孕至人工流產前，罹患憂鬱症的風險較有生育規劃的女性高出2.5倍，而女性因意外懷孕要人工流產前，40到45%的女性會出現焦慮症狀、約20%女性有抑鬱症狀；流產後心理痛苦會減輕，卻有高達約30%的女性在1個月後，仍會遇到情緒問題。

台灣婦產科醫學會常務理事暨奇美醫院婦產部部長蔡永杰強調，目前已有使用天然雌激素、能有效降低副作用的事前避孕藥可以選擇，女性無須擔心藥物副作用而採用錯誤的避孕方式。

避孕 保險套 憂鬱症

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