3公費疫苗齊開打「史上最混亂」？台中市府教聰明打

公費莫德納XBB新冠疫苗9月26日優先開放65歲以上接種，公費流感疫苗、23價肺炎鏈球菌疫苗10月2日開打，很多人憂一次打3劑受不了，也有打過23價肺鏈今年還要打嗎？台中市衛生局建議，已打過公費23價肺炎鏈球菌疫苗民眾，可選擇先接種流感疫苗及新冠疫苗，二劑可同時接種於不同部位，避免多次預約等候。

疾管署宣布擴大公費肺炎鏈球菌接種對象，公費肺炎鏈球菌疫苗與公費流感疫苗同時在10月2日開打，各自分三階段與二階段接種，加上莫德納XBB新冠疫苗，診所手忙腳亂，抱怨政策宣布到實施時間短，且補助不足，人力恐現缺口，擔心成「史上最混亂公費疫苗接種期」。

衛生局說明，「台中市疫苗預約系統」持續開放民眾網路預約接種疫苗，其中，流感疫苗、23價肺炎鏈球菌疫苗9月25日開放線上預約，今年接種的疫苗種類多，COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗已開放線上預約。

衛生局指出，65歲以上長者13價肺炎鏈球菌疫苗預計11月開放預約，建議已打過公費23價肺炎鏈球菌疫苗民眾，可選擇先接種流感疫苗及新冠疫苗，二劑可同時接種於不同部位，避免多次預約等候；等今年11月再預約接種13價肺炎鏈球菌疫苗，三種疫苗都接種，提供秋冬更完善健康防護。

衛生局說明，中央宣布XBB疫苗分三階段接種，自9月26日優先開放65歲以上民眾接種；自10月2日起再開放醫護人員接種；暫定自10月9日起開放全民接種，後續將視接種情形調整期程。9月26日至10月1日台中市提供XBB疫苗接種合約院所共計176家，預約平台提供1萬1405劑量能並已開放線上預約，呼籲長者市民盡速接種，儲備秋冬完整健康保護力。